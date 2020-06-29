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Чартерную программу в Тунис отложили на неделю

29.06.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тунис переносится на неделю. Принято решение отложить намеченный ранее на 28 июня старт чартерной программы до 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы отдыха надеются, что к этому времени Беларусь войдет в список стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.

Африканский курорт открылся для зарубежных туристов в минувшую субботу, 27 июня. Местные власти разработали несколько вариантов въезда: как с обязательными тестами, так и без них.

Больше новостей экономики за 29 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Тунис переносится на неделю. Принято решение отложить намеченный ранее на 28 июня старт чартерной программы до 5 июля, сообщили в программе...
 
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