Некачественная вода в водопроводе Минска – возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Минска – возбуждено уголовное дело" class="one-news__figure-img">

По факту попадания некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах Минска было возбуждено уголовно дело. Об этом сообщает Следственный комитет.

Согласно предварительной информации, поступление непригодной к употреблению воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса. В рамках расследования дела проводятся допросы работников предприятия, а также изымается техническая документация. Кроме того, были отобраны пробы воды сразу в нескольких районах столицы. По изъятым образцам назначена комплексная химическая экспертиза.

Напомним, жалобы на ухудшение качества питьевой воды стали массово поступать от жителей западных районов Минска 24 июня. Чуть позже «Минскводоканал» заявил о том, что пить эту воду нельзя. Был организован подвоз воды.

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