ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль вошли в состав тренерского штаба «Динамо-Молодечно»

29.06.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль вошли в состав тренерского штаба «Динамо-Молодечно»

В новый тренерский штаб «Динамо-Молодечно» вошли известные белорусские хоккеисты Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль.

Оба специалиста завершили игровую карьеру несколько лет назад. В их послужном списке немало матчей за сборную Беларуси, выступление на самых престижных международных турнирах. Виталий Коваль уже работал с вратарями «Динамо-Молодечно» в прошлом сезоне.

Дмитрий Мелешко также имеет опыт тренерской работы в молодежной сборной страны. В предстоящем сезоне они будут помогать новому главному тренеру «Динамо-Молодечно», прославленному игроку нашей национальной команды Константину Кольцову.

Уже совсем скоро стартует первый тренировочный сбор клуба, на который вызваны 22 хоккеиста. Напомним, в прошлом сезоне «Динамо-Молодечно» вышло в полуфинал чемпионата Беларуси, где уступило будущему чемпиону – столичной «Юности».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новый тренерский штаб «Динамо-Молодечно» вошли известные белорусские хоккеисты Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль. Оба специалиста завершили игровую карьеру...
 
Новости дня
Новости разные
 
У аўторак амаль па ўсёй Беларусі пройдуць дажджы і навальніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика