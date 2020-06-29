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Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль вошли в состав тренерского штаба «Динамо-Молодечно»
Источник материала: ОНТ
В новый тренерский штаб «Динамо-Молодечно» вошли известные белорусские хоккеисты Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль.
Оба специалиста завершили игровую карьеру несколько лет назад. В их послужном списке немало матчей за сборную Беларуси, выступление на самых престижных международных турнирах. Виталий Коваль уже работал с вратарями «Динамо-Молодечно» в прошлом сезоне.
Дмитрий Мелешко также имеет опыт тренерской работы в молодежной сборной страны. В предстоящем сезоне они будут помогать новому главному тренеру «Динамо-Молодечно», прославленному игроку нашей национальной команды Константину Кольцову.
Уже совсем скоро стартует первый тренировочный сбор клуба, на который вызваны 22 хоккеиста. Напомним, в прошлом сезоне «Динамо-Молодечно» вышло в полуфинал чемпионата Беларуси, где уступило будущему чемпиону – столичной «Юности».
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В новый тренерский штаб «Динамо-Молодечно» вошли известные белорусские хоккеисты Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль. Оба специалиста завершили игровую карьеру...
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