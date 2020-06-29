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Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

29.06.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и засветиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кроме того, надо занять полезным делом нашу молодежь, особенно сейчас, летом – только вовлечь, а не затянуть волоком, как иногда бывает. Как мы умеем это делать: стройотряды, научная деятельность, культурные мероприятия, спортивные состязания, поисковые отряды. Возможностей предостаточно.

Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, – это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, ко всей системе нашего образования.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Вы опытные преподаватели, государственники, не хуже меня знаете, как важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова – покажите мне хоть одну страну в мире, сильную и самодостаточную, которая не придает этой теме большого значения.

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми

Еще раз скажу: не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и...
 
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