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Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июня Президент встретился с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получился большой разговор о настоящем и будущем белорусского образования.
Из того, что нынче называют прогрессом, – и дистанционное образование. О нем тоже сегодня сказали. Перейти в режим такого обучения нас заставила пандемия. Но все прекрасно понимают, что это за учеба и какие в результате знания.
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Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции
Новости Беларуси. 29 июня Президент встретился с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получился большой разговор о...
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