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Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции

29.06.2020 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июня Президент встретился с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получился большой разговор о настоящем и будущем белорусского образования.

Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции

Из того, что нынче называют прогрессом, – и дистанционное образование. О нем тоже сегодня сказали. Перейти в режим такого обучения нас заставила пандемия. Но все прекрасно понимают, что это за учеба и какие в результате знания.

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Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас весьма очевидным стало отставание тех учреждений, где использование этой формы обучения носило формальный характер. Одни делали вид, что учат, а другие – что учатся. Я думаю, все сделали выводы о своей готовности или неготовности идти в ногу со временем. Согласен, что дистанционное образование должно стать одним из вспомогательных элементов. И пусть те, кто мечтают всю систему школьного и высшего образования перевести в электронный формат, объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга, особенно на начальной стадии, проводить операции. Сможет ли он освоить навыки, сидя дома возле монитора компьютера?

Люди в материале: Александр Лукашанко

 
 
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Новости Беларуси. 29 июня Президент встретился с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получился большой разговор о...
 
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