ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер команды президента «всплыл» в составе владельцев еще одной известной компании

29.06.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Тренеру команды президента по хоккею Дмитрию Баскову, который является совладельцем аккумуляторного завода под Брестом, на начало 2020 года также принадлежало 10% компании-застройщика «Датч Стар». Об этом сообщается в программе ютьюб-канала «Новая Земля».

Тренер команды президента «всплыл» в составе владельцев еще одной известной компании

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске. Широкая общественность узнала об этой компании в начале 2020 года, когда жители Грушевки начали выступать против застройки ею части Грушевского сквера.

Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова, напомним, является уполномоченным главы государства по Минску.

По поручению Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен.

В эфире программы на ютьюб-канале «Новая Земля» показали часть выписки из единого госрегистра юрлиц на компанию «Датч Стар». По состоянию на 22 января 2020 года 10,74% в ней принадлежало Дмитрию Баскову.

Он же — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

— Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах. Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения, — говорил Басков после победы на Рождественском турнире — 2020. Басков также является членом совета директоров БСБ Банка.

Кроме того, недавно стало известно, что ему принадлежит 15% в компании, которая является новым владельцем аккумуляторного завода под Брестом.

Вот что говорил об этом Александр Лукашенко:

— То, что Басков там является тренером команды — так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет, и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал президент (цитата по СТВ).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Тренеру команды президента по хоккею Дмитрию Баскову, который является совладельцем аккумуляторного завода под Брестом, на начало 2020 года также принадлежало 10%...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США белая пара с оружием в руках защитила дом от протестующих (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика