Тренер команды президента «всплыл» в составе владельцев еще одной известной компании

Источник материала: Виртуальный Брест

Тренеру команды президента по хоккею Дмитрию Баскову, который является совладельцем аккумуляторного завода под Брестом, на начало 2020 года также принадлежало 10% компании-застройщика «Датч Стар». Об этом сообщается в программе ютьюб-канала «Новая Земля».

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске. Широкая общественность узнала об этой компании в начале 2020 года, когда жители Грушевки начали выступать против застройки ею части Грушевского сквера.

Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова, напомним, является уполномоченным главы государства по Минску.

По поручению Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен.

В эфире программы на ютьюб-канале «Новая Земля» показали часть выписки из единого госрегистра юрлиц на компанию «Датч Стар». По состоянию на 22 января 2020 года 10,74% в ней принадлежало Дмитрию Баскову.

Он же — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

— Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах. Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения, — говорил Басков после победы на Рождественском турнире — 2020. Басков также является членом совета директоров БСБ Банка.

Кроме того, недавно стало известно, что ему принадлежит 15% в компании, которая является новым владельцем аккумуляторного завода под Брестом.

Вот что говорил об этом Александр Лукашенко:

— То, что Басков там является тренером команды — так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет, и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал президент (цитата по СТВ).