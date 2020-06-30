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У Porsche Taycan появилась новая базовая версия

30.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изначально электрический Porsche был доступен в самых мощных и дорогих версиях Turbo и Turbo S, затем подоспела более простая модификация 4S — также с двумя электромоторами. А теперь в ассортименте появилась новая базовая версия с задним приводом и одним электродвигателем.


Называется она просто Taycan — ее дебют состоялся накануне в Китае. Она располагает смонтированным на задней оси электродвигателем и двумя вариантами тяговых батарей, от которых зависит мощность двигателя. Базовый аккумулятор — на 79,2 кВтч: в этом случае пиковая мощность электромотора достигает 408 л.с., а пробег на одной зарядке достигает 414 км по циклу NEDC.


Можно заказать и батарею Performance Plus на 93,4 кВтч — в этом случае максимальная отдача повышается до 476 л.с. С задействованной функцией Launch Control в обоих случаях время набора первой «сотни» у заднеприводного Taycan занимает 5,4 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч.


А еще младший Taycan оказывается практичнее полноприводных версий — два багажника у него вмещают до 491 л (за счет более вместительного переднего отсека). Как и более дорогие Taycan, базовый вариант имеет двухступенчатый редуктор и пневматическую подвеску.


В Китае за начальную версию Taycan просят от 888 тысяч юаней — 125 400 долларов в пересчете. О возможности появления младшего электрического седана на других рынках в Porsche пока хранят молчание.

 
 
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Гамма доступных модификаций Porsche Taycan пополнилась новой базовой версией с задним приводом и одним электродвигателем.
 
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