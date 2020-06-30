«Мельница моды-2020» стартует в онлайн формате

Источник материала: ОНТ

Перспективы для белорусских модельеров: сегодня стартует одно из главных модных событий страны – «Мельница моды - 2020».

Для фестиваля-конкурса это уже 29-ый по счёту сезон, но первый – в онлайн формате. В финале будет представлено 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров. В скором будущем многие из них – коллеги по цеху флагманов лёгкой промышленности и создатели собственных брендов.

Жюри определит не только лучших дизайнеров, но и стилистов, фотографов, моделей – всего 8 номинаций. Онлайн-формат позволит оценить конкурсные коллекции как белорусским профессионалам модной индустрии, так и зарубежным ценителям моды из стран – соседей, а также Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции.

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