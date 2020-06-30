Роналду продемонстрировал новую прическу

Источник материала: Tut.by

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой прической.

На снимке он находится вместе с одноклубником — колумбийцем Хуаном Куадрадо.

— Что думаете о моем луке, как у моего брата? — подписал фото Роналду.