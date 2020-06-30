Несвиж в числе городов, где естественная убыль населения превышает количество родившихся

За 2019 год естественная убыль населения Беларуси составила 32 868 человек — это разница между родившимися (около 88 тысяч) и умершими (около 120 тысяч). Иногда эти цифры корректируются миграцией. И численность населения все равно возрастает.
Естественная убыль в Минске составила 2020 человек. Следом идут Витебск (-1173 человека), Гомель (-982 человека), Орша (-656 человек), Бобруйск (-615 человек). Зато в Беларуси остались 33 города, где родившихся в 2019 году было больше, чем умерших.
Белорусские города с естественным приростом в 2019 году
- Брест — 736,
- Гродно — 619,
- Жлобин — 231,
- Пинск — 129,
- Островец — 102,
- Ивацевичи — 82,
- Жодино — 78,
- Иваново — 74,
- Столбцы — 64,
- Фаниполь — 63,
- Чечерск — 59,
- Логойск — 56,
- Жабинка — 50,
- Наровля — 48,
- Береза — 36,
- Столин — 36,
- Малорита — 36,
- Лунинец — 33,
- Житковичи — 30,
- Сморгонь — 20,
- Дрогичин — 18,
- Кобрин — 16,
- Клецк — 14,
- Ганцевичи — 12,
- Несвиж — 11,
- Микашевичи — 10,
- Ошмяны — 10,
- Дзержинск — 8,
- Ляховичи — 7,
- Буда-Кошелево — 7,
- Узда — 7,
- Круглое — 5,
- Славгород — 3.