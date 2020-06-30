Несвиж в числе городов, где естественная убыль населения превышает количество родившихся

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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За 2019 год естественная убыль населения Беларуси составила 32 868 человек — это разница между родившимися (около 88 тысяч) и умершими (около 120 тысяч). Иногда эти цифры корректируются миграцией. И численность населения все равно возрастает.





Естественная убыль в Минске составила 2020 человек. Следом идут Витебск (-1173 человека), Гомель (-982 человека), Орша (-656 человек), Бобруйск (-615 человек). Зато в Беларуси остались 33 города, где родившихся в 2019 году было больше, чем умерших.

Белорусские города с естественным приростом в 2019 году

Брест — 736, Гродно — 619, Жлобин — 231, Пинск — 129, Островец — 102, Ивацевичи — 82, Жодино — 78, Иваново — 74, Столбцы — 64, Фаниполь — 63, Чечерск — 59, Логойск — 56, Жабинка — 50, Наровля — 48, Береза — 36, Столин — 36, Малорита — 36, Лунинец — 33, Житковичи — 30, Сморгонь — 20, Дрогичин — 18, Кобрин — 16, Клецк — 14, Ганцевичи — 12, Несвиж — 11, Микашевичи — 10, Ошмяны — 10, Дзержинск — 8, Ляховичи — 7, Буда-Кошелево — 7, Узда — 7, Круглое — 5, Славгород — 3.



