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Несвиж в числе городов, где естественная убыль населения превышает количество родившихся

30.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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За 2019 год естественная убыль населения Беларуси составила 32 868 человек — это разница между родившимися (около 88 тысяч) и умершими (около 120 тысяч). Иногда эти цифры корректируются миграцией. И численность населения все равно возрастает.

Несвиж в числе городов, где естественная убыль населения превышает количество родившихся

Естественная убыль в Минске составила 2020 человек. Следом идут Витебск (-1173 человека), Гомель (-982 человека), Орша (-656 человек), Бобруйск (-615 человек). Зато в Беларуси остались 33 города, где родившихся в 2019 году было больше, чем умерших. 

Белорусские города с естественным приростом в 2019 году

  1. Брест — 736,
  2. Гродно — 619,
  3. Жлобин — 231,
  4. Пинск — 129,
  5. Островец — 102,
  6. Ивацевичи — 82,
  7. Жодино — 78,
  8. Иваново — 74,
  9. Столбцы — 64,
  10. Фаниполь — 63,
  11. Чечерск — 59,
  12. Логойск — 56,
  13. Жабинка — 50,
  14. Наровля — 48,
  15. Береза — 36,
  16. Столин — 36,
  17. Малорита — 36,
  18. Лунинец — 33,
  19. Житковичи — 30,
  20. Сморгонь — 20,
  21. Дрогичин — 18,
  22. Кобрин — 16,
  23. Клецк — 14,
  24. Ганцевичи — 12,
  25. Несвиж — 11,
  26. Микашевичи — 10,
  27. Ошмяны — 10,
  28. Дзержинск — 8,
  29. Ляховичи — 7,
  30. Буда-Кошелево — 7,
  31. Узда — 7,
  32. Круглое — 5,
  33. Славгород — 3.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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За 2019 год естественная убыль населения Беларуси составила 32 868 человек — это разница между родившимися (около 88 тысяч) и
 
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