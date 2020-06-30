ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа

30.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусско-российская граница, закрытая в марте из-за пандемии COVID-19, может быть вновь открыта в конце июля – начале августа. Такое мнение высказал глава нашей дипмиссии в Москве Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа

Строить подобные прогнозы позволяет анализ заболеваемости. Число выздоравливающих ежесуточно больше, чем инфицированных. Недавно российское правительство уже разрешило перемещаться через границу вахтовикам. Этой возможностью воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть». Это же решение позволяет не останавливать и ротацию кадров на строительстве БелАЭС в Островце.

Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа

Кроме того, как отметили в нашей дипмиссии, посольство продолжает заниматься переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. 29 июня помощь в доставке на родину была оказана восьми белорусам.

Люди в материале: Владимир Семашко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусско-российская граница, закрытая в марте из-за пандемии COVID-19, может быть вновь открыта в конце июля – начале августа. Такое мнение...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске открылся новый дилер KIA - «Эмир Моторс плюс». Обещают акцент на сервисе и ТО за 1,5 часа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика