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Модные тренды лета. Что выбрать у белорусских дизайнеров
Источник материала: Tut.by
Лето вступило в свои права и вы решили обновить гардероб? Редакция LADY попросила Янину Гончарову, руководителя
Стиль сафари
— Основные цвета, свойственные стилю сафари, — натуральные и естественные оттенки хаки, оливы, песка и камня. Здесь есть место сочетаниям с белым, горчичным, коричневыми цветами. Конечно, не стоит забывать про бежевые тона, которые не имеют ограничений по количеству оттенков.
Главное, что выделяет стиль сафари, — это сами изделия: простой крой, наличие накладных карманов, шнуровка и присутствие удобных элементов. Конечно, одежда стиля сафари предлагает комфортные условия носки: удобная длина, наличие карманов, полезные застежки и, конечно же, натуральные материалы (лиоцель, вискоза, хлопок и лен, замша).
На что обратить внимание: костюмы, брюки, широкие шорты, жилетки и тренчи, комбинезоны, рубашки и, конечно, аксессуары (косынки, шляпы, плетеные сумки).
У кого: Alena Coretskaya, Eletto, Larisa Balunova, Morozov
Летние принты
Тропическую флору и анималистичный принт мы объединили в один тренд, потому что и тот, и другой — активные «участники» летнего сезона и играют доминирующую роль в летнем гардеробе европейских модниц.
Надеть платье «в принт» леопарда или флоры — это быть в тренде! А вот миксовать между собой разные предметы гардероба с этими принтами — достаточно смелое и зачастую неудачное решение. Поэтому рекомендуем выбирать юбку или пиджак, блузку, брюки с этим принтом и комбинировать их с другими вещами базового цвета. Обычно это вещи из вискозы, шелка и современных синтетических материалов.
На кого обратить внимание: Nelva, Uneed, Colors Of Papaya, Devita
Объемные рукава и воланы
«Фонарики» (буф), «бараний окорок» (жиго), «колокол» (расклешенный рукав), «баллон» и многие другие виды объемных рукавов встречаются в модных изделиях (платья или блузки) от подиума до магазинов. Самое главное, что такой рукав делает образ романтичным, невзирая на то, какой длины блузка или топ, а также модель платья. Образ с объемными рукавами идеален днем в офисе и вечером во время вечеринок.
Воланы встречаются как на рукавах (если речь идет о блузке), так и по всему изделию, когда мы говорим о платье. В общем, интересные рукава в тренде и доступны к приобретению.
«Ежевика», Alena Coretskaya, Sorochinskaya, Lakbi, Morozov
Кружево или вышивка ришелье
Приятная новость — кружева модно носить каждый день: платья, сарафаны, костюмы, блузки, топы и все виды изделий могут быть из натурального кружева. Чаще всего встречается хлопковое. Кстати, ришелье чаще всего встречается белого или черного цвета, хотя присутствуют изделия всех цветов.
На кого обратить внимание: Colors Of Papaya, Sorochinskaya, Alena Goretskaya, Lakbi
Белый цвет
Этот цвет был ярко представлен на подиуме в весенне-летних коллекциях и достаточно прочно заявил о себе в коллекциях уже в магазинах белорусских дизайнеров.
Одежда белого цвета есть у всех дизайнеров в любом ассортименте: байки, костюмы, платья, брюки и юбки. В общем, все что угодно, что бы мы могли собрать total look белого цвета.
На кого обратить внимание: MOROZOV, Eletto, Lakbi, Hilevich
— Одни из наших фаворитов в этом сезоне — двусторонние платья из невесомого модала. Это современный и экологически чистый материал, напоминает по ощущениям хлопок с шелком, он безумно мягкий и приятный на ощупь, имеет благородный матовый блеск. Так как платья двусторонние, они позволяют менять образы по настроению: его можно носить в однотонном или в принтованном варианте.
Также мы отнесли к must have образам льняные модели. Ведь лен, пожалуй, один из самых лучших материалов для теплых летних дней. Эта ткань дышит, в ней всегда прохладно и комфортно. В нашей коллекции SS'20 BALUNOVA — это льняной двубортный жакет с вдохновляющим посланием, рубашка с лаконичным авторским принтом и платье-рубашка с хлопковым кружевом, — рассказывает дизайнер Лариса Балунова о летней коллекции.
Дизайнер и бывшая спортсменка Ольга Барабанщикова отмечает, что в летнем сезоне потребители интересуются худи или байками из хлопка.
— Минималистичный дизайн с акцентом на спине в виде нашего логотипа, выверенная конструкция и натуральная цветовая гамма. Наши клиенты подсказывают, что они больше всего готовы покупать даже в период пандемии.
— Несмотря на прогнозы с подиума, есть тренды, которые не пользуются популярностью у производителей, а значит, у покупателей: одежда с акцентом на бедра, золотой цвет, изделия с градиентом цвета. Сюда же можно отнести летнее пончо и разные виды кроп-топов, коротких шорт, которые в нашем регионе не нашли себе столь активного потребителя, как в южных странах, — обращает внимание Янина Гончарова.
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