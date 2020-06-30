Модные тренды лета. Что выбрать у белорусских дизайнеров

Источник материала: Tut.by

Лето вступило в свои права и вы решили обновить гардероб? Редакция LADY попросила Янину Гончарову, руководителя Belarus Fashion Week , рассказать о мировых трендах, на которые стоит обратить свое внимание при составлении летних образов, а также белорусских дизайнеров поделиться, что интересного можно найти в их новых коллекциях.



Фото: архив Янины Гончаровой

Стиль сафари

— Основные цвета, свойственные стилю сафари, — натуральные и естественные оттенки хаки, оливы, песка и камня. Здесь есть место сочетаниям с белым, горчичным, коричневыми цветами. Конечно, не стоит забывать про бежевые тона, которые не имеют ограничений по количеству оттенков.

Главное, что выделяет стиль сафари, — это сами изделия: простой крой, наличие накладных карманов, шнуровка и присутствие удобных элементов. Конечно, одежда стиля сафари предлагает комфортные условия носки: удобная длина, наличие карманов, полезные застежки и, конечно же, натуральные материалы (лиоцель, вискоза, хлопок и лен, замша).

На что обратить внимание: костюмы, брюки, широкие шорты, жилетки и тренчи, комбинезоны, рубашки и, конечно, аксессуары (косынки, шляпы, плетеные сумки).

У кого: Alena Coretskaya, Eletto, Larisa Balunova, Morozov

Дизайнер — Alena Coretskaya

Фото: Alena Coretskaya



BALUNOVA



Бренд Eletto



Дизайнер — Николай Морозов

Летние принты

Тропическую флору и анималистичный принт мы объединили в один тренд, потому что и тот, и другой — активные «участники» летнего сезона и играют доминирующую роль в летнем гардеробе европейских модниц.

Надеть платье «в принт» леопарда или флоры — это быть в тренде! А вот миксовать между собой разные предметы гардероба с этими принтами — достаточно смелое и зачастую неудачное решение. Поэтому рекомендуем выбирать юбку или пиджак, блузку, брюки с этим принтом и комбинировать их с другими вещами базового цвета. Обычно это вещи из вискозы, шелка и современных синтетических материалов.

На кого обратить внимание: Nelva, Uneed, Colors Of Papaya, Devita



Бренд — Nelva



Бренд — Uneed



Бренд — Colors Of Papaya



Devita

Объемные рукава и воланы

«Фонарики» (буф), «бараний окорок» (жиго), «колокол» (расклешенный рукав), «баллон» и многие другие виды объемных рукавов встречаются в модных изделиях (платья или блузки) от подиума до магазинов. Самое главное, что такой рукав делает образ романтичным, невзирая на то, какой длины блузка или топ, а также модель платья. Образ с объемными рукавами идеален днем в офисе и вечером во время вечеринок.

Воланы встречаются как на рукавах (если речь идет о блузке), так и по всему изделию, когда мы говорим о платье. В общем, интересные рукава в тренде и доступны к приобретению.

«Ежевика», Alena Coretskaya, Sorochinskaya, Lakbi, Morozov



«Ежевика»

Alena Coretskaya



Sorochinskaya



Бренд — Lakbi



MOROZOV

Кружево или вышивка ришелье

Приятная новость — кружева модно носить каждый день: платья, сарафаны, костюмы, блузки, топы и все виды изделий могут быть из натурального кружева. Чаще всего встречается хлопковое. Кстати, ришелье чаще всего встречается белого или черного цвета, хотя присутствуют изделия всех цветов.

На кого обратить внимание: Colors Of Papaya, Sorochinskaya, Alena Goretskaya, Lakbi



Colors Of Papaya



Sorochinskaya

Alena Coretskaya



Lakbi

Белый цвет

Этот цвет был ярко представлен на подиуме в весенне-летних коллекциях и достаточно прочно заявил о себе в коллекциях уже в магазинах белорусских дизайнеров.

Одежда белого цвета есть у всех дизайнеров в любом ассортименте: байки, костюмы, платья, брюки и юбки. В общем, все что угодно, что бы мы могли собрать total look белого цвета.

На кого обратить внимание: MOROZOV, Eletto, Lakbi, Hilevich



MOROZOV

Бренд Eletto



Бренд Lakbi



Hilevich



Фото: архив дизайнера Ларисы Балуновой

— Одни из наших фаворитов в этом сезоне — двусторонние платья из невесомого модала. Это современный и экологически чистый материал, напоминает по ощущениям хлопок с шелком, он безумно мягкий и приятный на ощупь, имеет благородный матовый блеск. Так как платья двусторонние, они позволяют менять образы по настроению: его можно носить в однотонном или в принтованном варианте.

Также мы отнесли к must have образам льняные модели. Ведь лен, пожалуй, один из самых лучших материалов для теплых летних дней. Эта ткань дышит, в ней всегда прохладно и комфортно. В нашей коллекции SS'20 BALUNOVA — это льняной двубортный жакет с вдохновляющим посланием, рубашка с лаконичным авторским принтом и платье-рубашка с хлопковым кружевом, — рассказывает дизайнер Лариса Балунова о летней коллекции.

















Дизайнер и бывшая спортсменка Ольга Барабанщикова отмечает, что в летнем сезоне потребители интересуются худи или байками из хлопка.

Фото: архив Ольги Барабанщиковой

— Минималистичный дизайн с акцентом на спине в виде нашего логотипа, выверенная конструкция и натуральная цветовая гамма. Наши клиенты подсказывают, что они больше всего готовы покупать даже в период пандемии.













— Несмотря на прогнозы с подиума, есть тренды, которые не пользуются популярностью у производителей, а значит, у покупателей: одежда с акцентом на бедра, золотой цвет, изделия с градиентом цвета. Сюда же можно отнести летнее пончо и разные виды кроп-топов, коротких шорт, которые в нашем регионе не нашли себе столь активного потребителя, как в южных странах, — обращает внимание Янина Гончарова.