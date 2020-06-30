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Известный гиревик Хоронеко о выборах: Ребята, давайте заниматься каждый своим делом
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко, обладатель более 150 рекордов в этом виде спорта, чемпион мира в произвольном подъеме гири и шестикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса,
- Для меня очень важно исполнить свой гражданский долг, я, конечно, приду на выборы и проголосую за своего кандидата. Но я хочу сказать, что призываю всех, сейчас такая жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом. Мое дело - преподавать, пропагандировать здоровый образ жизни.
Пользуясь жизненным опытом хочу сказать, это мое мнение, нынешний президент - это глыба, и я на 150% уверен, что он останется на следующий срок, - сказал Хоронеко.
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