ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Известный гиревик Хоронеко о выборах: Ребята, давайте заниматься каждый своим делом

30.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко, обладатель более 150 рекордов в этом виде спорта, чемпион мира в произвольном подъеме гири и шестикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, высказался в эфире ОНТ о предстоящих выборах президента.


Кадр из эфира ОНТ

- Для меня очень важно исполнить свой гражданский долг, я, конечно, приду на выборы и проголосую за своего кандидата. Но я хочу сказать, что призываю всех, сейчас такая жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом. Мое дело - преподавать, пропагандировать здоровый образ жизни.

Пользуясь жизненным опытом хочу сказать, это мое мнение, нынешний президент - это глыба, и я на 150% уверен, что он останется на следующий срок, - сказал Хоронеко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Учёные зафиксировали самую длинную молнию в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика