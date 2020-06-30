Известный гиревик Хоронеко о выборах: Ребята, давайте заниматься каждый своим делом

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко, обладатель более 150 рекордов в этом виде спорта, чемпион мира в произвольном подъеме гири и шестикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, высказался в эфире ОНТ о предстоящих выборах президента.



Кадр из эфира ОНТ

- Для меня очень важно исполнить свой гражданский долг, я, конечно, приду на выборы и проголосую за своего кандидата. Но я хочу сказать, что призываю всех, сейчас такая жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом. Мое дело - преподавать, пропагандировать здоровый образ жизни.

Пользуясь жизненным опытом хочу сказать, это мое мнение, нынешний президент - это глыба, и я на 150% уверен, что он останется на следующий срок, - сказал Хоронеко.