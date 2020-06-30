|
Учёные зафиксировали самую длинную молнию в мире
Источник материала: СТВ
Новости мира. Метеорологи из ООН сообщили о новом мировом рекорде. В Бразилии зафиксировали самую длинную молнию. Ее протяженность составила 700 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вспышка произошла в Бразилии 31 октября 2018 года. Метеорологи говорят, что только благодаря новейшим технологиям они теперь могут фиксировать такие данные.
К слову, рассказали они и о самой продолжительной по времени молнии. Она была зафиксирована в марте 2019 года в Аргентине. Длительность той вспышки составила почти 17 секунд.
Изучением самых необычных природных явлений ученые занимаются уже много лет. Ранее они установили, в какой точке земного шара выпал самый крупный град.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Метеорологи из ООН сообщили о новом мировом рекорде. В Бразилии зафиксировали самую длинную молнию. Ее протяженность составила 700 километров,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)