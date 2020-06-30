Учёные зафиксировали самую длинную молнию в мире

Источник материала: СТВ

Новости мира. Метеорологи из ООН сообщили о новом мировом рекорде. В Бразилии зафиксировали самую длинную молнию. Ее протяженность составила 700 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка произошла в Бразилии 31 октября 2018 года. Метеорологи говорят, что только благодаря новейшим технологиям они теперь могут фиксировать такие данные.





К слову, рассказали они и о самой продолжительной по времени молнии. Она была зафиксирована в марте 2019 года в Аргентине. Длительность той вспышки составила почти 17 секунд.





Изучением самых необычных природных явлений ученые занимаются уже много лет. Ранее они установили, в какой точке земного шара выпал самый крупный град.