Сенатор США предложил выкупить у Турции российские С-400

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты могли бы купить российские системы ПВО С-400 у Турции, чтобы ослабить напряженность между Анкарой и Вашингтоном — такой выход предложил американский сенатор. Об этом пишет defenseworld.net.



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На прошлой неделе сенатор от Южной Дакоты, лидер сенатского большинства Джон Тьюн предложил поправку в Акт о государственной обороне на 2021 год, которая позволила бы выкупить российские зенитно-ракетные системы С-400. Закупки, если их одобрят, должны вестись за счет средств, выделяемых в США на приобретение ракет.

По словам Джима Таунсенда, бывшего чиновника Пентагона по политике США в НАТО и Европе, покупка ЗРК у Турции — хороший способ вытащить президента Реджепа Тайипа Эрдогана из затруднительной ситуации. В этом случае Анкару можно будет возвращать в программу поставок истребителей F-35, и чем скорее, тем лучше.

Напомним, что отношения между США и Турцией обострились после того, как турки решили купить у России С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Попытки Вашингтона заставить Анкару отказаться от ЗРК не привели к успеху, и в июле 2019 года зенитные комплексы отправились к туркам. США немедленно вычеркнули Турцию из списка партнеров по программе поставок самолетов F-35 и отказались поставлять истребители, которые уже обещали.

Кроме возможности купить российские комплексы, председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш предложил наказать Турцию санкциями в соответствии с федеральным законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Сейчас такие меры принимаются против Ирана, России и Северной Кореи.

Правда, несмотря на то, что Тьюн очень влиятелен в сенате, нет гарантии, что другие парламентарии согласятся с такими расходами — а если согласятся, не факт, что их примут в Анкаре.