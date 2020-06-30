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Настя Ивлеева танцует под трек белорусской группы, который «шазамят» во всем мире
Источник материала: Tut.by
Похоже, российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева влюблена в молодую белорусскую музыку. В конце мая она
В ролике Ивлеева одновременно записывает видео, пьет коктейль и ритмично двигается под трек August, пока ее супруг управляет автомобилем. Чтобы это гениальное творение не исчезло навсегда, ребята из электронной группы Intelligency опубликовали видео у себя в профиле.
Трек August — одна из самых популярных белорусских композиций за последний год. Она стала известной всему миру, когда на YouTube появилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После это August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошла в топ-30 в мире. Подробнее о взлете группы можно почитать
Кстати, Всеволод рассказывал TUT.BY, что сториз с песней August выкладывали в Instagram Надя Дорофеева, Ольга Бузова, Данила Поперечный, Витас. Респектнул ребятам и Шура из «Би-2».
Послушать August вживую вы сможете на
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Похоже, российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева нередко слушает молодую белорусскую музыку. В конце мая блогер запостила в TikTok видео под трек «Судно» группы...
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