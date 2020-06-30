Настя Ивлеева танцует под трек белорусской группы, который «шазамят» во всем мире

Источник материала: Tut.by

Похоже, российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева влюблена в молодую белорусскую музыку. В конце мая она запостила в TikTok видео под трек «Судно» группы «Молчат Дома», а на днях опубликовала в Instagram сториз, в которой вместе с супругом Элджеем едет в машине под хит August белорусской группы Intelligency.

В ролике Ивлеева одновременно записывает видео, пьет коктейль и ритмично двигается под трек August, пока ее супруг управляет автомобилем. Чтобы это гениальное творение не исчезло навсегда, ребята из электронной группы Intelligency опубликовали видео у себя в профиле.

Трек August — одна из самых популярных белорусских композиций за последний год. Она стала известной всему миру, когда на YouTube появилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После это August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошла в топ-30 в мире. Подробнее о взлете группы можно почитать в нашем интервью с вокалистом коллектива Всеволодом Довбней.



Группа Intelligency. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кстати, Всеволод рассказывал TUT.BY, что сториз с песней August выкладывали в Instagram Надя Дорофеева, Ольга Бузова, Данила Поперечный, Витас. Респектнул ребятам и Шура из «Би-2».

Послушать August вживую вы сможете на сольном концерте Intelligency , который пройдет в конце осени. Онлайн-концерт электронщиков доступен здесь .

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