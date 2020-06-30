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Суд вынес приговор водителю маршрутки, который устроил смертельное ДТП в Ошмянском районе
Источник материала: Tut.by
Водитель маршрутки, совершивший смертельное ДТП в Ошмянском районе, получил 3 года колонии-поселения.
Как
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Напомним, авария
В результате ДТП 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, от которых спустя несколько дней умерла в больнице. Еще два пассажира получили менее тяжкие телесные повреждения.
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Напомним, авария произошла 10 октября, около 15 часов, на трассе Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики.
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