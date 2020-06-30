Суд вынес приговор водителю маршрутки, который устроил смертельное ДТП в Ошмянском районе

Источник материала: Tut.by

Водитель маршрутки, совершивший смертельное ДТП в Ошмянском районе, получил 3 года колонии-поселения.



Фото: СК

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. В связи с амнистией срок сократили на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.



Фото: СК

Напомним, авария произошла 10 октября, около 15 часов, на трассе Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики. При совершении обгона микроавтобус Mercedes (маршрутное такси) выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, после чего опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, от которых спустя несколько дней умерла в больнице. Еще два пассажира получили менее тяжкие телесные повреждения.