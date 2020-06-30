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Бывший региональный директор Всемирного банка по Евросоюзу теперь будет отвечать за Беларусь

30.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: visualrian.ru

Аруп Банерджи назначен региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине. Ранее он занимало должность регионального директора Всемирного банка по ЕС.

Как сообщили в представительстве Всемирного банка в Беларуси, Банерджи назначен на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине с 1 июля 2020 года.

Сферой ответственности г-на Банерджи будет сотрудничество банка с правительством  и заинтересованными сторонами во всех трех странах: реализация инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности банка, координация будущих программ. Банерджи будет работать совместно с IFC и MIGA с целью расширения работы Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

Аруп Банерджи является гражданином Индии. Ранее он был региональным директором ВБ по ЕС. До этого - старшим директором и руководителем глобальной практики по социальной защите и занятости Всемирного банка, руководил работой ВБ в области рынка труда, систем социальной защиты и пенсионного обеспечения.

До прихода в банк Банерджи преподавал в США и Индии. Он является автором книг и статей по вопросам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институтов, занятости, сокращения бедности и неравенства. 

До Банерджи региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине была Сату Кахконен. В феврале этого года она перешла на должность главы представительства Всемирного банка в Индонезии и Тимор-Лешти.

 
 
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Аруп Банерджи назначен региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине. Ранее он занимало должность регионального директора Всемирного банка по ЕС.
 
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