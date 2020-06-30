|
Женщина обещала покупателю передать щенка с маршруткой. Оказалось, аферистка
30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичский ГОВД обратился 40-летний местный житель с заявлением о завладении его денежными средствами мошенническим путем.
Установлено, что потерпевший решил купить собаку через объявление на одной из интернет-площадок. Позвонив по указанному номеру, попросил прислать фотографии.
Фото использовано в качестве иллюстрации
Далее переговоры переместились в мессенджер, где продавец указала, что полную сумму за покупку необходимо перевести на ее банковскую карточку, а щенка новому хозяину передадут через водителя маршрутного такси. После того, как покупатель отправил половину стоимости (200 рублей), девушка исчезла, а товар так и не был получен.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к мошенническим действиям причастна ранее судимая 26-летняя витебчанка, у которой данный "бизнес" был поставлен на поток.
Следователями дана правовая оценка ее действиям.
Если вы решили приобрести товар в интернете, не стоит заранее переводить деньги. Можно воспользоваться другими, более безопасными способами оплаты, например, оплатить покупку, отправленную наложенным платежом, на почте при получении. Чтобы не стать жертвой мошенников, лучше всего покупать вещи в магазине, где вы видите в живую и товар, и продавца.
Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичский ГОВД обратился 40-летний местный житель с заявлением о завладении его денежными средствами мошенническим путем. Установлено, что потерпевший...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)