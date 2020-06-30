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Женщина обещала покупателю передать щенка с маршруткой. Оказалось, аферистка

30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД обратился 40-летний местный житель с заявлением о завладении его денежными средствами мошенническим путем.

Женщина обещала покупателю передать щенка с маршруткой. Оказалось, аферистка

Установлено, что потерпевший решил купить собаку через объявление на одной из интернет-площадок. Позвонив по указанному номеру, попросил прислать фотографии.

Фото использовано в качестве иллюстрации

Далее переговоры переместились в мессенджер, где продавец указала, что полную сумму за покупку необходимо перевести на ее банковскую карточку, а щенка новому хозяину передадут через водителя маршрутного такси. После того, как покупатель отправил половину стоимости (200 рублей), девушка исчезла, а товар так и не был получен.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к мошенническим действиям причастна ранее судимая 26-летняя витебчанка, у которой данный "бизнес" был поставлен на поток.

Следователями дана правовая оценка ее действиям.

Если вы решили приобрести товар в интернете, не стоит заранее переводить деньги. Можно воспользоваться другими, более безопасными способами оплаты, например, оплатить покупку, отправленную наложенным платежом, на почте при получении. Чтобы не стать жертвой мошенников, лучше всего покупать вещи в магазине, где вы видите в живую и товар, и продавца.

За завладение имуществом путем обмана предусматривается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на сроком до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Повторно совершенное аналогичное преступное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В Барановичский ГОВД обратился 40-летний местный житель с заявлением о завладении его денежными средствами мошенническим путем. Установлено, что потерпевший...
 
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