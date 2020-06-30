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Пенсии в отделениях почты выдадут на три дня раньше
30.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Об этом редакции сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома.
Выплата пенсий и пособий отделениями почтовой связи за 5 июля 2020 года будет осуществляться 2 июля 2020 года.
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Об этом редакции сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома. Выплата пенсий и пособий отделениями почтовой связи за 5...
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