ЕС выделит 30 тыс. евро на реализацию региональных инициатив Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области еще шесть идей будут поддержаны Европейским союзом. Общая сумма грантов – 30 тыс. евро. Об этом стало известно на ярмарке «Местные инициативы для микрорегионов развития», проходившей накануне в режиме онлайн.

Такие ярмарки – ключевые этапы уникального для Беларуси проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», стартовавшего 1 января 2019 года. Он финансируется Европейским союзом и реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом в партнерстве с Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий. По итогам двух прошедших с начала реализации проекта ярмарок грантовую поддержку в сумме 102 тыс. евро уже получили 12 региональных инициатив, которые успешно реализуются на территории Могилевской области.

Как рассказала координатор проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области» Ирина Мартинович, в марте 2020 года стартовал очередной конкурс «Местные инициативы для микрорегионов развития», который прошел в два этапа. Пять пилотных регионов Могилевской области подали заявки, в которых представили свои микрорегионы развития и местные инициативы. Их презентация и объявление грантополучателей состоялось 26 июня.

Среди победителей – инициатива «Зеленый город — цветочный мир», инициатором которой выступила Славгородская первичная организация ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». В рамках проекта планируется создать школу «зеленого» бизнеса, агрономии, ландшафтного дизайна, где, в том числе, провести тематический бизнес-курс. Его цель — наладить сбыт продукции, выращенной на личных подсобных хозяйствах жителями микрорегиона. Свыше 50 человек смогут реализовать себя в сфере предпринимательской деятельности, включая молодых людей с ограниченными возможностями, людей пенсионного и предпенсионного возраста. В перспективе предполагается организовать работу детского ресурсного ECO-центра, создать зеленые тропы, безбарьерную среду, установить светодиодное освещение и др.

Поддержана также инициатива Славгородского районного центра детского творчества о создании инклюзивной театральной студии «Эдельвейс». Здесь будут организованы школы актерского мастерства, искусства нанесения грима, оформления и пошива костюмов. На базе студии планируется провести серию обучающих мероприятий: «Как талант превратить в бизнес», «Как заработать больше». Благодаря реализации инициативы более 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья смогут реализовать себя в области досуговой занятости, свыше 50 человек — использовать полученные навыки на практике в сфере предпринимательской и деловой активности. Будет создано 5 рабочих мест в новом строящемся квартале «Молодежный» Славгорода.

Получила одобрение идея создания и оснащения центра по развитию и обучению верховой езде на базе конного фальварка «Фаворит-Агро» (Краснопольский район). Планируется, что в будущем он станет основным объектом сельского бизнеса микрорегиона «Сидоровский гостинец». В перспективе возможно создание здесь детского иппоцентра.

В Быховском районе финансовую поддержку получит инициатива «Женское ремесленничество». На базе УО «Барколабовский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» намерены создать арт-студию, где безработные девушки и женщины, инвалиды и другие категории населения с низким уровнем доходов будут создавать изделия из шерсти. Запланировано проведение обучающих курсов по дизайну и технологиям, маркетингу, кооперации.

На развитие ремесленничества будет направлена и инициатива Кличевского района «От ремесла к доходам».

Инициатива Чериковского района под добрым названием «Гостиница для друга» позволит организовать занятость населения, получить дополнительный заработок, ухаживая за питомцами, проводя ветеринарный осмотр, а также освоить новую профессию грумера (фактически, это стилист для собак и кошек).

В августе стартует новый конкурс региональных инициатив, благодаря которому поддержку получат те, кто сможет организовать работу и привлечь к участию своей идеи трех и более партнеров пилотного региона, охватит занятостью наибольшее количество граждан, рассказала Ирина Мартинович. Общий бюджет грантовой поддержки составит 72 тыс.

«Конкурсы проектов проводятся с целью поддержки инициатив, которые дополняют друг друга, усиливая конкурентные преимущества, и создают прочный фундамент для устойчивого развития пилотного региона, — подчеркнула собеседница. — Комплексный подход в сфере содействия занятости, индивидуальный — к каждому, обучение и инициативность граждан, грантовая поддержка, как демонстрация и усиление потенциала человеческих возможностей и территорий, способствуют экономическому росту, социально-экономическому развитию территорий, устойчивому продвижение всех сбалансированных интересов. Не зря говорят, что «под лежачий камень вода не течет», «вода и камень точит»! Кто хочет, тот всегда найдет, а люди сельских территорий – предприимчивые и активные!».