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В Лепеле ночью горел продуктовый магазин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине.
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В магазине в момент возгорания никого не было. Пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.
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Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине. По информации МЧС, происшествие случилось ночью 30 июня. Горел продуктовый магазин,...
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