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Кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь и каков размер выплат

30.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь и каков размер выплат
Кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь и каков размер выплат? На эти и другие вопросы корреспонденту pinsknews.by ответила заместитель начальника управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения – начальник отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кочурко:

– Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Республикой Беларусь (далее – пенсии за особые заслуги)  регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. № 185 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября  2011 г. № 1367).

Пенсии за особые заслуги устанавливаются Комиссией по установлению пенсий за особые заслуги при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия).

– Кто имеет право на пенсию за особые заслуги?

– Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, проживающие на территории Республики Беларусь, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» или пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь».

У граждан, получающих пенсию по возрасту или за выслугу лет, такое право возникает по достижении общеустановленного пенсионного возраста, а получающих пенсию по инвалидности – независимо от возраста.

– Каков круг лиц, имеющих право на пенсию за особые заслуги?

– Пенсия за особые заслуги устанавливается:

  • Героям Беларуси;
  • Героям Советского Союза;
  • Героям Социалистического Труда;
  • гражданам, награжденным орденами Отечества трех степеней;
  • гражданам, награжденным орденами Славы трех степеней;
  • гражданам, награжденным орденами Трудовой Славы  трех степеней;
  • гражданам, награжденным орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;
  • гражданам, награжденным орденами Республики Беларусь «За службу Родине» трех степеней;
  • гражданам, награждённым тремя и более орденами Республики Беларусь и (или ) СССР;
  • гражданам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, БССР или СССР (народный, заслуженный);
  • лауреатам Государственной премии Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Государственной премий СССР;
  • гражданам, занимающим высшие государственные должности Республики Беларусь, членам Правительства Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома – после прекращения ими работы в указанных должностях;
  • победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионкам мира и Европы;
  • командирам, комиссарам, начальникам штабов партизанских бригад и отрядов;
  • женщинам, родившим и воспитавшим  девять и более детей и награжденным одной из следующих государственных наград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня».

Пенсия за особые заслуги не устанавливается гражданам, имеющим судимость.

Кстати, в Брестской области получателями пенсий за особые заслуги являются 527 человека.

Документы, необходимые для установления пенсии за особые заслуги:

  • заявление гражданина на имя руководителя ходатайствующего органа (организации);
  • личный листок по учету кадров, заверенный ходатайствующим органом (организацией);
  • автобиография;
  • характеристика, подписанная руководителем или уполномоченным должностным лицом ходатайствующего органа (организации);
  • копии документов, подтверждающие особые заслуги гражданина, заверенные ходатайствующим органом (организацией);
  • справка о размере получаемой пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
  • две фотографии размером 30х40 миллиметров.

– Каков размер пенсии за особые заслуги?

– Пенсия за особые заслуги устанавливается в размере пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначенной пенсионеру в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» или законодательством о государственной службе в Республике Беларусь, и повышения за особые заслуги.

Размер повышения за особые заслуги определяется Комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия за особые заслуги, и не может превышать 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Справочно:
минимальный размер пенсии по возрасту составляет 25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь за два последних квартала и с 1 мая  2020 г. по 31 июля 2020 г. составляет 246,78  рублей.

– Возможен ли пересмотр размера пенсии за особые заслуги?

– Размер пенсии за особые заслуги может быть пересмотрен Комиссией в части увеличения размера повышения за особые заслуги при появлении новых (дополнительных) вышеперечисленных сведений об особых заслугах гражданина, а также при награждении гражданина орденом или медалью Республики Беларусь (за исключением юбилейной).

По вопросам, касающимся установления (пересмотра размера) пенсии за особые заслуги,  необходимо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии.

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