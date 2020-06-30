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Ученые впервые записали на видео процесс очищения мозга от мертвых клеток

30.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые впервые сняли видео о том, как мозг очищает себя от мертвых нейронов. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Science Advances.

Команда исследователей из Йельской школы медицины в Коннектикуте запечатлела, как взаимодействуют умирающие нейроны и глиальные клетки в центральной нервной системе — последние отвечают за удаление мертвых клеток и мусора из мозга.

Как известно, наш мозг имеет систему утилизации отходов, которая предотвращает засорение мертвыми и токсичными нейронами наших биологических путей. Теперь ученым удалось впервые запечатлеть на видео процесс очищения организма в ходе лабораторных тестов на мышах.

Это первый раз, когда данный процесс наблюдался в мозге живых млекопитающих. Кроме того, результаты исследования могут помочь в лечении возрастных нарушений мозга и неврологических расстройств: когда мы узнаем больше о том, как должна работать очистка мозга, ученые смогут лучше диагностировать, что происходит, когда что-то функционирует не так, как надо.

Чтобы заснять процесс, исследователи воздействовали на одну клетку мозга мыши для последующей гибели клеток, а затем проследовали по маршруту глиальных клеток с использованием флуоресцентных маркеров.

Они увидели, что три типа глиальных клеток — микроглия, астроциты и NG2-клетки — участвуют в высоко скоординированном процессе удаления клеток, который устраняет как мертвый нейрон, так и любые соединительные пути к остальной части мозга.

Исследователи также продемонстрировали, что если один тип глиальных клеток по какой-либо причине пропустит мертвый нейрон, другие типы клеток возьмут на себя свою роль в процессе удаления отходов — то есть, возможно, между глиальными клетками происходит какая-то коммуникация.

Еще одним интересным результатом исследования было то, что мозг мыши старшего возраста был менее эффективен в удалении мертвых нервных клеток, хотя клетки, казалось, точно так же знали, где находится умирающая клетка.

 
 
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Команда исследователей из Йельской школы медицины в Коннектикуте запечатлела, как взаимодействуют умирающие нейроны и глиальные клетки в центральной нервной...
 
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