Какие мероприятия пройдут 3 июля в Ганцевичах?

Программа празднования Дня Независимости в Республике Беларусь в Ганцевичах:
9.30 – Церемония возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади.
10.00 — Церемония возложение цветов к кургану Славы в урочище Горки.
с 10.00 до 16.00 — Возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади предприятиями, организациями и учреждениями города.
С 9.00 до 15.00 – Возложение цветов к памятникам погибших воинов в сельских населённых пунктах района.
12.00 – Велопробег по городу с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы ВОВ.
20.00 – 23.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь(площадка около кинотеатра «Маладосць»).
22.55 – Патриотическая акция «Споём гимн вместе»(площадка около кинотеатра «Маладосць»).
20.00-23.00 — Выставка-продажа сувенирной продукции районного Дома ремесел и краеведческого музея.
В этот день во всех учреждениях культуры района будут проходить праздничные концерты.
С 1 по 5 июля во всех библиотеках района работают выставки «Беларусь синеокая!».
На стене районного краеведческого музея работает выставка
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи.