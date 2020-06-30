Какие мероприятия пройдут 3 июля в Ганцевичах?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Программа празднования Дня Независимости в Республике Беларусь в Ганцевичах:

9.30 – Церемония возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади.

10.00 — Церемония возложение цветов к кургану Славы в урочище Горки.

с 10.00 до 16.00 — Возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади предприятиями, организациями и учреждениями города.

С 9.00 до 15.00 – Возложение цветов к памятникам погибших воинов в сельских населённых пунктах района.

12.00 – Велопробег по городу с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы ВОВ.

20.00 – 23.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь(площадка около кинотеатра «Маладосць»).

22.55 – Патриотическая акция «Споём гимн вместе»(площадка около кинотеатра «Маладосць»).

20.00-23.00 — Выставка-продажа сувенирной продукции районного Дома ремесел и краеведческого музея.

В этот день во всех учреждениях культуры района будут проходить праздничные концерты.

С 1 по 5 июля во всех библиотеках района работают выставки «Беларусь синеокая!».

На стене районного краеведческого музея работает выставка «Помним. Гордимся» . Экспонируется более 130 фотографий земляков, ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 9 июля 2020 г.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

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