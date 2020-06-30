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Какие мероприятия пройдут 3 июля в Ганцевичах?

30.06.2020 18:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Какие мероприятия пройдут 3 июля в Ганцевичах?

Программа празднования Дня Независимости в Республике Беларусь в Ганцевичах:

9.30 – Церемония возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади.

10.00 — Церемония возложение цветов к кургану Славы в урочище Горки.

с 10.00 до 16.00 — Возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой площади предприятиями, организациями и учреждениями города.

С 9.00 до 15.00 – Возложение цветов к памятникам погибших воинов в сельских населённых пунктах района.

12.00 – Велопробег по городу с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы ВОВ.

20.00 – 23.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь(площадка около кинотеатра «Маладосць»).

22.55 – Патриотическая акция «Споём гимн вместе»(площадка около кинотеатра «Маладосць»).

20.00-23.00 — Выставка-продажа сувенирной продукции районного Дома ремесел и краеведческого музея.

В этот день во всех учреждениях культуры района будут проходить праздничные концерты.

С 1 по 5 июля во всех библиотеках района работают выставки «Беларусь синеокая!».

На стене районного краеведческого музея работает выставка «Помним. Гордимся». Экспонируется более 130 фотографий земляков, ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 9 июля 2020 г.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

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Программа празднования Дня Независимости в Республике Беларусь в Ганцевичах: 9.30 – Церемония возложение цветов к памятнику погибших воинов на городкой
 
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