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«Похоже на швейцарский сыр»: новые кроссовки Канье Уэста высмеяли в соцсетях

30.06.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Похоже на швейцарский сыр»: новые кроссовки Канье Уэста высмеяли в соцсетях

Американский рэпер Канье Уэст выпустил новую линию кроссовок «Арарат» бренда Yeezy Mafia, но обувь вызвала лишь насмешки среди его поклонников.

Снимки кроссовок опубликованы в Twitter.

Пользователи оставили многочисленные комментарии к фото, отметив, что кроссовки ужасны.

И это не первый раз, когда модную новинку от Уэста высмеяли в соцсетях. Недавно рэпер показал кроссовки, которые, по мнению пользователей, больше похожи на хинкали.

Фото: AP

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Американский рэпер Канье Уэст выпустил новую линию кроссовок «Арарат» бренда Yeezy Mafia, но обувь вызвала лишь насмешки среди его поклонников. Снимки кроссовок...
 
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