«Похоже на швейцарский сыр»: новые кроссовки Канье Уэста высмеяли в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Американский рэпер Канье Уэст выпустил новую линию кроссовок «Арарат» бренда Yeezy Mafia, но обувь вызвала лишь насмешки среди его поклонников.

Снимки кроссовок опубликованы в Twitter.

Пользователи оставили многочисленные комментарии к фото, отметив, что кроссовки ужасны.

И это не первый раз, когда модную новинку от Уэста высмеяли в соцсетях. Недавно рэпер показал кроссовки, которые, по мнению пользователей, больше похожи на хинкали .

Фото: AP

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram