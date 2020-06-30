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«Похоже на швейцарский сыр»: новые кроссовки Канье Уэста высмеяли в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Американский рэпер Канье Уэст выпустил новую линию кроссовок «Арарат» бренда Yeezy Mafia, но обувь вызвала лишь насмешки среди его поклонников.
Снимки кроссовок опубликованы в Twitter.
Пользователи оставили многочисленные комментарии к фото, отметив, что кроссовки ужасны.
И это не первый раз, когда модную новинку от Уэста высмеяли в соцсетях. Недавно рэпер показал кроссовки, которые, по мнению пользователей,
Фото: AP
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Американский рэпер Канье Уэст выпустил новую линию кроссовок «Арарат» бренда Yeezy Mafia, но обувь вызвала лишь насмешки среди его поклонников. Снимки кроссовок...
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