Мы писали, что бюро, где защищают Бабарико, покинули адвокаты. Но одна из них ушла раньше

Источник материала: KYKY

На выходных мы писали новость о том, что из адвокатского бюро Дмитрия Лаевского, которое защищает интересы находящегося под стражей в СИЗО КГБ Виктора Бабарико, «как ветром сдуло» большинство сотрудников. Так выразился сам адвокат. Оказалось, один из работников покинул бюро гораздо раньше – еще до уголовного дела против экс-банкира.

В нашем материале от 27 июня со ссылкой на самого Лаевского мы говорили, что с бюро «Лаевский, Юльский и партнеры» попрощались: партнер Роман Юльский, адвокаты Ольга Тиковенко и Анастасия Малик, а также помощники адвоката Артем Ананич и Дарья Шевчик. Утверждалось, что они не стали продолжать сотрудничать с бюро после того, как Лаевский взялся за дело Бабарико. Остались лишь трое: сам Лаевский и адвокаты Юлия Стальмахова и Евгений Пыльченко.

Но после выхода нашего материала с редакцией связалась адвокат Ольга Тиковенко. Она заявила, что покинула бюро еще 26 мая 2020 года, и это подтверждается документами. То есть ушла почти за месяц до своих коллег. В то время какой-либо информации об уголовном преследовании Бабарико еще не было, значит и договор об оказании юридической помощи с ним к тому моменту еще не заключили. Таким образом, уход из бюро Ольги и дело Виктора Бабарико никак не связаны.