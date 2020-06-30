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Мы писали, что бюро, где защищают Бабарико, покинули адвокаты. Но одна из них ушла раньше

30.06.2020 16:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На выходных мы писали новость о том, что из адвокатского бюро Дмитрия Лаевского, которое защищает интересы находящегося под стражей в СИЗО КГБ Виктора Бабарико, «как ветром сдуло» большинство сотрудников. Так выразился сам адвокат. Оказалось, один из работников покинул бюро гораздо раньше – еще до уголовного дела против экс-банкира.

В нашем материале от 27 июня со ссылкой на самого Лаевского мы говорили, что с бюро «Лаевский, Юльский и партнеры» попрощались: партнер Роман Юльский, адвокаты Ольга Тиковенко и Анастасия Малик, а также помощники адвоката Артем Ананич и Дарья Шевчик. Утверждалось, что они не стали продолжать сотрудничать с бюро после того, как Лаевский взялся за дело Бабарико. Остались лишь трое: сам Лаевский и адвокаты Юлия Стальмахова и Евгений Пыльченко.

Но после выхода нашего материала с редакцией связалась адвокат Ольга Тиковенко. Она заявила, что покинула бюро еще 26 мая 2020 года, и это подтверждается документами. То есть ушла почти за месяц до своих коллег. В то время какой-либо информации об уголовном преследовании Бабарико еще не было, значит и договор об оказании юридической помощи с ним к тому моменту еще не заключили. Таким образом, уход из бюро Ольги и дело Виктора Бабарико никак не связаны.

 
Теги: Новости
 
 
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На выходных мы писали новость о том, что из адвокатского бюро Дмитрия Лаевского, которое защищает интересы находящегося под стражей в СИЗО КГБ Виктора Бабарико,...
 
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