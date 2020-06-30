Новые подробности трагедии на Грибоедова в Минске. Репортаж с места события

Источник материала: ОНТ

Минск. Утром возле многоэтажного дома по адресу Грибоедова, 1 обнаружены мёртвые мужчина и ребёнок. У обоих повреждения характерные для падения с высоты.

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Со слов соседей, девочка, которой было чуть больше года, жила с родителями на пятом этаже. Погибший мужчина - бывший муж матери ребёнка. Следователи ограничили доступ на место происшествия. Официальная информация лишь подтверждает факт гибели двух человек от падения с высоты. Без подробностей. Соседи, с которыми говорили корреспонденты «Тревожной кнопки» рассказывают, что мужчина пришёл в гости, бывшая супруга попросила его присмотреть за ребёнком. Когда женщина ушла, и произошла трагедия. По неподтверждённой официально информации, гость что-то поджёг в ванной, взял девочку и собаку семьи, поднялся на десятый этаж дома и там вышел на общий балкон. Сначала сбросил животное, потом ребёнка и прыгнул сам.

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