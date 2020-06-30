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ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места ДТП в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
В воскресенье (28 июня) компания мужчин отдыхала у водоёма в Бобруйском районе. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили на территории агроусадьбы вблизи деревни Спорное. В загородные угодья приехали на одной машине. На Nissan того самого заместителя. Когда начало темнеть, мужчины решили ехать домой.
Что было дальше? Смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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В воскресенье (28 июня) компания мужчин отдыхала у водоёма в Бобруйском районе. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили...
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