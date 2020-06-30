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ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места ДТП в Бобруйском районе

30.06.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места ДТП в Бобруйском районе

В воскресенье (28 июня) компания мужчин отдыхала у водоёма в Бобруйском районе. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили на территории агроусадьбы вблизи деревни Спорное. В загородные угодья приехали на одной машине. На Nissan того самого заместителя. Когда начало темнеть, мужчины решили ехать домой.

Что было дальше? Смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


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Теги: Новости
 
 
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В воскресенье (28 июня) компания мужчин отдыхала у водоёма в Бобруйском районе. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили...
 
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