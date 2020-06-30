ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места ДТП в Бобруйском районе

Источник материала: ОНТ

В воскресенье (28 июня) компания мужчин отдыхала у водоёма в Бобруйском районе. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили на территории агроусадьбы вблизи деревни Спорное. В загородные угодья приехали на одной машине. На Nissan того самого заместителя. Когда начало темнеть, мужчины решили ехать домой.

Что было дальше? Смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:



Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram