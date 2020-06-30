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«Сейчас жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом»: известные белорусы – о попытках раскола общества, спекуляциях и гражданском долге
Источник материала: ОНТ
Парламентарии, работники сферы образования и науки, медицины, а также музыканты и спортмены продолжают делиться своим мнением о событиях, происходящих в республике. Они настаивают на недопустимости раскола белорусского общества, а также призывают ценить, сохранять и приумножать те успехи, которые наша страна достигла за годы независимости.
На закрытии второй сессии Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко
Задача парламентариев – приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в безопасной обстановке и в строгом соответствии с законодательством, настаивает Владимир Андрейченко.
Главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, академик НАН Беларуси Александр Мрочек
Александр Мрочек подчеркивает: сохранить то, что мы сейчас имеем, невероятно важно, чтобы продолжать прогресс.
Своим мнением по поводу событий, происходящих в стране, и предстоящего голосования на президентских выборах
Заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Людмила Романовская
Солистка и директор группы «Чаровницы» Полина Базылева
Владимир Япринцев, чемпион мира и Европы по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо,
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«Сейчас жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом»: известные белорусы – о попытках раскола общества, спекуляциях и гражданском долге
Парламентарии, работники сферы образования и науки, медицины, а также музыканты и спортмены продолжают делиться своим мнением о событиях, происходящих в...
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