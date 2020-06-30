«Сейчас жаркая пора накануне выборов. Ребята, давайте заниматься каждый своим делом»: известные белорусы – о попытках раскола общества, спекуляциях и гражданском долге

Источник материала: ОНТ

Парламентарии, работники сферы образования и науки, медицины, а также музыканты и спортмены продолжают делиться своим мнением о событиях, происходящих в республике. Они настаивают на недопустимости раскола белорусского общества, а также призывают ценить, сохранять и приумножать те успехи, которые наша страна достигла за годы независимости.

На закрытии второй сессии Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко заявил , что под видом предвыборных мероприятий в Беларуси устраиваются откровенные провокации.

Задача парламентариев – приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в безопасной обстановке и в строгом соответствии с законодательством, настаивает Владимир Андрейченко.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, академик НАН Беларуси Александр Мрочек убежден : когда государство работает устойчиво, надежно, получая постоянный доход от всех ветвей промышленности, то и медицина находится на хорошем уровне, а утрата стабильности неизбежно влечет за собой материальные убытки во всех сферах.

Александр Мрочек подчеркивает: сохранить то, что мы сейчас имеем, невероятно важно, чтобы продолжать прогресс.

Своим мнением по поводу событий, происходящих в стране, и предстоящего голосования на президентских выборах поделился и многократный рекордсмен мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.

Заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Людмила Романовская уверена , что в основе гражданской позиции каждого молодого белоруса должны лежать его собственные убеждения, а не мнения навязанные кем-то другим.

Солистка и директор группы «Чаровницы» Полина Базылева призывает обратить внимание на то, как изменились не только крупные города, но и райцентры, где дети получают возможность заниматься в хороших условиях – не хуже, чем в столице.

Владимир Япринцев, чемпион мира и Европы по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо, подчеркивает , что белорусам необходимо сохранить и приумножить то, что наша страна достигла за годы независимости.





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