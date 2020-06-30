|
В Гомеле вынесли приговор водителю за пьяное ДТП, в котором пострадал подросток
Источник материала: Tut.by
Суд Гомельского района
Нетрезвый 22-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. Водителя и 16-летнего пассажира Renault госпитализировали в реанимацию.
На днях молодого человека приговорили к четырем годам колонии-поселения. Кроме этого, в ближайшие пять лет он не имеет права водить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый 22-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)