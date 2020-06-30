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В Гомеле вынесли приговор водителю за пьяное ДТП, в котором пострадал подросток

30.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Гомельского района вынес приговор водителю, по вине которого осенью прошлого года в реанимацию попал 16-летний подросток.


Напомним, ДТП произошло 29 сентября на дороге Пионер — Прибор — Урицкое.

Нетрезвый 22-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. Водителя и 16-летнего пассажира Renault госпитализировали в реанимацию.

На днях молодого человека приговорили к четырем годам колонии-поселения. Кроме этого, в ближайшие пять лет он не имеет права водить.

 
 
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Нетрезвый 22-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.
 
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