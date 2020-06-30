Открытие фонтана, фейерверк в 8 точках и концерт у стелы. Как в Минске отметят День независимости

Источник материала: Tut.by

Каким будет День независимости в Минске? Программу главных мероприятий опубликовал телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

10.00 — празднование начнется с патриотического шествия «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и с церемонии возложения цветов к Вечному огню.

— празднование начнется с патриотического шествия «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и с церемонии возложения цветов к Вечному огню. 12.00 — на площадке у Дворца спорта начнет работу республиканская выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Обещают продукцию отечественного производства, развлекательную программу. Здесь будет фудкорт. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.

— на площадке у Дворца спорта начнет работу республиканская выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Обещают продукцию отечественного производства, развлекательную программу. Здесь будет фудкорт. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно. 20.00 — торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Янки Купалы. Световое шоу завершится в 23.00.

— торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Янки Купалы. Световое шоу завершится в 23.00. 21.00 — у стелы «Минск — город-герой» начнется праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная».

— у стелы «Минск — город-герой» начнется праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная». 23.00 — фейерверк. Огненное шоу покажут в восьми точках Минска: в сквере «Старостинская Слобода», парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-арены».

— фейерверк. Огненное шоу покажут в восьми точках Минска: в сквере «Старостинская Слобода», парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-арены». 2−5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00/

на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00/ Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут во всех районах города.

Ранее сообщалось : в связи с праздником 3 июля метро в Минске будет работать до 1.30. Станции закроются на вход с 1.00, а «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» — в 1.10. С 10 утра до 1 ночи поезда будут ходить с интервалами 6 минут.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play