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Открытие фонтана, фейерверк в 8 точках и концерт у стелы. Как в Минске отметят День независимости
Источник материала: Tut.by
Каким будет День независимости в Минске? Программу главных мероприятий опубликовал телеграм-канал «Минск.Официально».
Ранее
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Каким будет День независимости в Минске? Программу главных мероприятий опубликовал телеграм-канал «Минск.Официально».
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