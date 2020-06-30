ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытие фонтана, фейерверк в 8 точках и концерт у стелы. Как в Минске отметят День независимости

30.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Каким будет День независимости в Минске? Программу главных мероприятий опубликовал телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
  • 10.00 — празднование начнется с патриотического шествия «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и с церемонии возложения цветов к Вечному огню.
  • 12.00 — на площадке у Дворца спорта начнет работу республиканская выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Обещают продукцию отечественного производства, развлекательную программу. Здесь будет фудкорт. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.
  • 20.00 — торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Янки Купалы. Световое шоу завершится в 23.00.
  • 21.00 — у стелы «Минск — город-герой» начнется праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная».
  • 23.00 — фейерверк. Огненное шоу покажут в восьми точках Минска: в сквере «Старостинская Слобода», парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-арены».
  • 2−5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00/
  • Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут во всех районах города.

Ранее сообщалось: в связи с праздником 3 июля метро в Минске будет работать до 1.30. Станции закроются на вход с 1.00, а «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» — в 1.10. С 10 утра до 1 ночи поезда будут ходить с интервалами 6 минут.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каким будет День независимости в Минске? Программу главных мероприятий опубликовал телеграм-канал «Минск.Официально».
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин отчитался об исполнении бюджета за пять месяцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика