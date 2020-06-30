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В Смолевичском районе маленький мальчик украл с карты более 300 долларов. Его поставили на учет
Источник материала: ОНТ
В Смолевичском районе 10-летний мальчик, получив доступ к компьютерной информации и используя данные чужой банковской карты, снял с нее более 300 долларов. Об этом
Уголовная ответственность за такие действия предусмотрена для преступников в возрасте с 14 лет. Ребенок поставлен на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.
В районе это не первый случай. Раньше таким же образом поступил подросток, живущий в одном из поселков района. Причем он знал, кому карта принадлежит, но все равно накупил с ее помощью товаров на общую сумму порядка 200 рублей.
В милиции напоминают, что при обнаружении чужой карты ее нужно передать в ближайшее отделение банка, выпустившего карту.
Фото: БелТА
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В Смолевичском районе 10-летний мальчик, получив доступ к компьютерной информации и используя данные чужой банковской карты, снял с нее более 300 долларов. Об этом...
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