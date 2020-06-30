День Независимости в Минске: куда пойти? Программа главных мероприятий

Источник материала: ОНТ

В честь большого праздника в белорусской столице будет организован ряд мероприятий и активностей.

В 10:00 начнется патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы, там состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

12:00 – возле Дворца спорта все желающие смогут посетить республиканскую выставку-ярмарку «Зроблена ў Беларусі». Гостей ждет богатый ассортимент продукции отечественного производства, будет организована яркая развлекательная программа. Не обойдется и без зоны фуд-корта. Эта ярмарка будет работать не только в День Независимости, но и до 5 июля включительно.

20:00 – состоится долгожданное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на Свислочи, которое можно будет наблюдать в столичном парке имени Я. Купалы. Зрелищное световое шоу закончится в 23:00.

21:00 – начало гала-концерта «Беларусь бязмежная», послушать его можно возле стелы «Минск – город-герой». В нем примут участие популярные артисты отечественной эстрады, известные хореографические коллективы.

23:00 – традиционный праздничный фейерверк.

Шоу будет демонстрироваться в 8 точках города: на площадке у Чижовка-арены, в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в сквере «Старостинская Слобода», в районе набережной водохранилища Дрозды.

В течение трех дней, со 2 по 5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Там можно будет посмотреть на продукцию гигантов отечественной промышленности: Минского автомобильного завода, БелАЗа, БелДжи, Амкодора. Выставка будет работать с 8.00 до 20.00.

Праздничные мероприятия в честь Дня Независимости состоятся во всех районах столицы.





Фото: БелТА

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