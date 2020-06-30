В Беларуси доснимут фильм про волонтёров ByCovid19, авторы которого погибли

Источник материала: KYKY

Еще до того, как ByCovid19 – инициативная группа беларусов, которые запускали сборы денег в помощь медикам в пандемию и развозили СИЗы по больницам страны, – объявила о закрытии, о ней начали снимать документальный фильм. Но 15 мая режиссеры ленты Любовь Земцова и Владимир Михайловский, а также звукооператор Максим Гавриленко, на машине возвращаясь со съемок, попали в страшную аварию. Парни скончались на месте. Земцова в критическом состоянии оказалась в реанимации, но спасти ее не удалось.

Документалка о беларуских волонтерах должна была стать частью проекта «Неизвестная Беларусь», который весной выходил на канале «Настоящее время». В связи с трагическими обстоятельствами производство проекта оборвалось. Но теперь, как узнало «Еврорадио», его решено продолжить. Канал уже ищет новых авторов и идеи для следующих выпусков. Проект посвятят памяти погибших документалистов.

«Мы говорили с друзьями-кинематографистами о том, что мы бы хотели услышать идеи фильмов, которые были бы похожи по духу на то, что делали ребята. Однако у меня нет пока ни одной заявки. Возобновление проекта пока что на очень ранней стадии. Речь идет об осени, причем даже не о сентябре», – сказала Наталья Аршавская, продюсер «Настоящего времени».

Публикую эту фотографию в память о Вове и Максиме.



Завтра еду к Вове в Бобруйск. Из личных денег собираем помощь семьям Вовы, Максима и Любе.



Максим Гавриленко — погиб.

Вова Михайловский — погиб.

Люба Земцова — в реанимации.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. pic.twitter.com/ziv7OuRtgf — Дедушка (@Dedoooshka) May 15, 2020