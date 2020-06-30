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В сфере особого внимания: новостройки и награды к празднику, возложение цветов к памятникам в День Независимости, детский отдых и студотрядовское движение в регионе
30.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В течение недели в области начнут работу все детские оздоровительные лагеря. Большая часть дневных и многие стационарные уже приняли первую смену. Лагеря полностью подготовлены к сезону, в них созданы все условия для активного, наполненного событиями отдыха детей и подростков. Эту тему обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
– Всем, кто выражает желание провести часть каникул в лагерях, должна быть предоставлена такая возможность, – подчеркнул губернатор. – Намеченные объемы по детскому оздоровлению нужно выполнить.
Аналогичное поручение Владимир Кравцов сделал по организации работы студенческих отрядов:
– Молодежь, которая хочет работать и зарабатывать в летнее время в студотрядах, обязательно должна получить такой шанс. Это конструктивно настроенные молодые люди, готовые своим трудом создавать свое благосостояние, наш золотой фонд.
Всего в регионе планируется вовлечь в
На совещании обсудили формат празднования
По доброй традиции в эти знаковые для белорусов дни в регионе торжественно открываются построенные и обновленные объекты. 2 июля в Гродно отметят новоселье главное управление юстиции облисполкома и его структурные подразделения, которые переезжают в новое здание на улице Дубко. 3 июля откроет двери ЗАГС в Волковыске, он переселяется в капитально отремонтированное здание с просторными, красиво оформленными залами.
В Новогрудке 8 июля, в день освобождения города от фашистских захватчиков, примет первых посетителей спортивный комплекс «Лидер». В Гродно в тестовом режиме начал работать новый гипермаркет «Виталюр».
– В праздничные дни в областном центре и во всех городах и населенных пунктах Гродненщины должна царить особая атмосфера, нужно заранее позаботиться об украшении улиц и площадей, билбордах, плакатах, – подчеркнул Владимир Кравцов. – К обелискам в честь героев войны будут возложены цветы, повсеместно в области пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе». Награды будут вручены районам-победителям областного соревнования и жителям региона, удостоенным почетного звания «Человек года Гродненщины». В Гродно и Лиде день 3 июля завершится красочным салютом.
Лилия НОВИЦКАЯ
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В сфере особого внимания: новостройки и награды к празднику, возложение цветов к памятникам в День Независимости, детский отдых и студотрядовское движение в регионе
В течение недели в области начнут работу все детские оздоровительные лагеря. Большая часть дневных и многие стационарные уже приняли первую смену. Лагеря...
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