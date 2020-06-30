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В сфере особого внимания: новостройки и награды к празднику, возложение цветов к памятникам в День Независимости, детский отдых и студотрядовское движение в регионе

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: новостройки и награды к празднику, возложение цветов к памятникам в День Независимости, детский отдых и студотрядовское движение в регионе

В течение недели в области начнут работу все детские оздоровительные лагеря. Большая часть дневных и многие стационарные уже приняли первую смену. Лагеря полностью подготовлены к сезону, в них созданы все условия для активного, наполненного событиями отдыха детей и подростков. Эту тему обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

– Всем, кто выражает желание провести часть каникул в лагерях, должна быть предоставлена такая возможность, – подчеркнул губернатор. – Намеченные объемы по детскому оздоровлению нужно выполнить.

Аналогичное поручение Владимир Кравцов сделал по организации работы студенческих отрядов:

– Молодежь, которая хочет работать и зарабатывать в летнее время в студотрядах, обязательно должна получить такой шанс. Это конструктивно настроенные молодые люди, готовые своим трудом создавать свое благосостояние, наш золотой фонд.

Всего в регионе планируется вовлечь в студотрядовское движение более семи тысяч юношей и девушек: студентов вузов, учащихся колледжей и средних специальных учебных заведений. Немало студенческих отрядов уже трудятся на объектах, а некоторые даже завершили свою работу.

На совещании обсудили формат празднования Дня Независимости Республики Беларусь на Гродненщине.

По доброй традиции в эти знаковые для белорусов дни в регионе торжественно открываются построенные и обновленные объекты. 2 июля в Гродно отметят новоселье главное управление юстиции облисполкома и его структурные подразделения, которые переезжают в новое здание на улице Дубко. 3 июля откроет двери ЗАГС в Волковыске, он переселяется в капитально отремонтированное здание с просторными, красиво оформленными залами.

В Новогрудке 8 июля, в день освобождения города от фашистских захватчиков, примет первых посетителей спортивный комплекс «Лидер». В Гродно в тестовом режиме начал работать новый гипермаркет «Виталюр».

– В праздничные дни в областном центре и во всех городах и населенных пунктах Гродненщины должна царить особая атмосфера, нужно заранее позаботиться об украшении улиц и площадей, билбордах, плакатах, – подчеркнул Владимир Кравцов. – К обелискам в честь героев войны будут возложены цветы, повсеместно в области пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе». Награды будут вручены районам-победителям областного соревнования и жителям региона, удостоенным почетного звания «Человек года Гродненщины». В Гродно и Лиде день 3 июля завершится красочным салютом.

Лилия НОВИЦКАЯ

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В течение недели в области начнут работу все детские оздоровительные лагеря. Большая часть дневных и многие стационарные уже приняли первую смену. Лагеря...
 
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