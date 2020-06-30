На этой неделе возобновит работу кинотеатр. Какие фильмы ждут зрителей?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уже в эту пятницу, 3 июля, состоится открытие кинотеатра «Маладосць» после завершения реконструкции. Напомним, согласно государственной программе «Культура Беларуси» из областного бюджета были выделены средства на закупку нового кинооборудования. В кинотеатре были установлены новые экраны и проекторы, а также обновлена вся звуковая система. Теперь здесь можно смотреть фильмы в формате 2D. Организаторы сообщают, что совсем скоро будет возможна демонстрация мировых кинопремьер, а также просмотр фильмов в формате 3D.

В программе:

3 июля

12.00 – Мультипликационный фильм «Фиксики против кработов», цена – 2 руб.

14.30 – Мультипликационный фильм «Тролли. Мировой тур», цена – 2 руб.

18.00 – Патриотический художественный фильм «Т -34», цена – 3руб.

4-5 июля

11.00 — Мультипликационный фильм «История игрушек 4», цена — 2 руб.

13.00 — Мультипликационный фильм «Клара и волшебный дракон», цена – 2 руб

15.00 — Мультипликационный фильм «Приключения Реми», цена – 2 руб

18.00-Художественный фильм «Джуманджи. Новый уровень», цена 3 руб.

20.00- Художественный фильм «Терминатор. Тёмные судьбы», цена — 3 руб.

Внимание! Именинники, которые родились 3-5 июля, имеют право на бесплатное разовое посещение кинотеатра в эти дни.

Афишу киносеансов можно посмотреть в официальной группе кинотеатра «Маладосць» в социальной сети Вконтатке . Телефон для справок 6-79-45.

При посещении киносеансов просим соблюдать социальное дистанцирование.

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