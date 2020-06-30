Бракосочетания
За прошедший период в районе был зарегистрировано 2 брака.
Впервые вступили в брак Артем Лученок и Анна Размыслович.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 8 рождений детей.
В Жодинском сельисполкоме Виталий Малец и Полина Добровольская из деревни Белая Лужа зарегистрировали рождение дочери Василисы, второго ребенка в семье.
В Пекалинском сельисполкоме рождение дочери Дарьи, пятого ребенка в семье, зарегистрировали Оксана и Анатолий Алехновичи из деревни Пекалин.
В отделе загс Смолевичского райисполкома
Кирилл и Александра Кирильчики зарегистрировали рождение дочери Мии, второго ребенка в семье.
Рождение сына Кирила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Вадим и Надежда Ериловы.
Денис и Илона Григорук зарегистрировали рождение сына Владислава, второго ребенка в семье.
Рождение сына Артема, второго ребенка в семье, зарегистрировали Алексей и Ольга Соловей.
Александр и Татьяна Небышинец зарегистрировали рождение сына Егора.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 8 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Драчковский и Пекалинский сельисполкомы. По две смерти — Заболотский и Плисский сельисполкомы.
Отдел загс Смолевичского райисполкома зарегистрировал 2 смерти.
Подготовила
Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).