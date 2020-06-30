Бракосочетания

За прошедший период в районе был зарегистрировано 2 брака.

Впервые вступили в брак Артем Лученок и Анна Размыслович.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 8 рождений детей.

В Жодинском сельисполкоме Виталий Малец и Полина Добровольская из деревни Белая Лужа зарегистрировали рождение дочери Василисы, второго ребенка в семье.

В Пекалинском сельисполкоме рождение дочери Дарьи, пятого ребенка в семье, зарегистрировали Оксана и Анатолий Алехновичи из деревни Пекалин.

В отделе загс Смолевичского райисполкома

Кирилл и Александра Кирильчики зарегистрировали рождение дочери Мии, второго ребенка в семье.

Рождение сына Кирила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Вадим и Надежда Ериловы.

Денис и Илона Григорук зарегистрировали рождение сына Владислава, второго ребенка в семье.

Рождение сына Артема, второго ребенка в семье, зарегистрировали Алексей и Ольга Соловей.

Александр и Татьяна Небышинец зарегистрировали рождение сына Егора.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 8 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Драчковский и Пекалинский сельисполкомы. По две смерти — Заболотский и Плисский сельисполкомы.

Отдел загс Смолевичского райисполкома зарегистрировал 2 смерти.

Подготовила

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).