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Мужчина сбросил с балкона собаку, затем дочь. СК озвучил подробности трагедии в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома.
По информации,
Мужчина собрал вещи бывшей сожительницы и поджег их в ванной. После этого отец взял ребенка, собаку и направился на общий балкон 24 этажа дома.
Сначала мужчина сбросил с балкона животное, после чего – дочь. Затем минчанин спрыгнул вниз сам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное при отягчающих обстоятельствах. Проводится расследование.
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Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома. По информации,...
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