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Мужчина сбросил с балкона собаку, затем дочь. СК озвучил подробности трагедии в Минске

30.06.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома.   

По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства,  

34-летний житель Минска находился дома с 1,5-годовалой дочерью.   

Мужчина собрал вещи бывшей сожительницы и поджег их в ванной. После этого отец взял ребенка, собаку и направился на общий балкон 24 этажа дома.     

Сначала мужчина сбросил с балкона животное, после чего – дочь. Затем минчанин спрыгнул вниз сам.   

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное при отягчающих обстоятельствах. Проводится расследование.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома.    По информации,...
 
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