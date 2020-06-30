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ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

30.06.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

Завершена проверка достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, пишет БелТА.

По информации ЦИК, Виктор Бабарико собрал 165 744 достоверных подписи, Андрей Дмитриев - 106 841, Анна Канопацкая - 146 588, Александр Лукашенко - 1 939 572.

Светлана Тихановская собрала 104 757 подписей, Валерий Цепкало - 75 249, Сергей Черечень - 143 109.


Фото: БелТА

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Завершена проверка достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, пишет БелТА. По информации ЦИК, Виктор Бабарико собрал 165 744...
 
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