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В Минске мужчина выбросил из окна собаку, дочь, а затем выпрыгнул сам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска. Мужчина выбросил из окна собаку, маленькую дочь и затем выпрыгнул сам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все произошло в новостройке на улице Грибоедова. По информации соседей, семья жила на пятом этаже. Девочке было полтора года, мужчине – чуть больше 30.
На месте работает следственно-оперативная группа. Задействована криминалистическая лаборатория. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска. Мужчина выбросил из окна собаку, маленькую дочь и затем выпрыгнул сам, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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