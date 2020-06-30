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В Минске мужчина выбросил из окна собаку, дочь, а затем выпрыгнул сам

30.06.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска. Мужчина выбросил из окна собаку, маленькую дочь и затем выпрыгнул сам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мужчина выбросил из окна собаку, дочь, а затем выпрыгнул сам

Все произошло в новостройке на улице Грибоедова. По информации соседей, семья жила на пятом этаже. Девочке было полтора года, мужчине – чуть больше 30.

В Минске мужчина выбросил из окна собаку, дочь, а затем выпрыгнул сам

На месте работает следственно-оперативная группа. Задействована криминалистическая лаборатория. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска. Мужчина выбросил из окна собаку, маленькую дочь и затем выпрыгнул сам, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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