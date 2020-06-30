У клиентки Белгазпромбанка пропали $170 тыс из ячейки: женщина в ужасе и винит государство

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали , как клиенты Белгазпромбанка не могли проверять содержимое своих депозитарных ячеек из-за следственных действий в банке. А потом вновь получили доступ к ячейкам, заглянули в них – и стали жаловаться: мол, ячейки вскрыли без их присутствия, и оттуда пропало содержимое. TUT.by разыскал одну такую клиентку и поговорил с ней. Женщина (гражданка Украины) утверждает, что из ее ячейки исчезли свыше 170 тысяч долларов. Она уже обратилась в милицию.

По словам Марины (имя изменено), о пропаже денег она узнала 26 июня, когда приехала в Беларусь и зашла в головной офис Белгазпромбанка. «Ящик в депозитарной ячейке, где хранились деньги, оказался пустым. Сразу же написали [вместе с женихом] заявление на имя Надежды Ермаковой [временно возглавляет Белгазпромбанк] и вызвали милицию на место происшествия», – вспоминает она. В ГУВД Мингорисполкома, кстати, подтвердили, что получили заявление.

«[170 тысяч долларов –] это все мои деньги. Это не то что преступление, это воровство на уровне государства. Мне сложно понять, как возможно государственным структурам зайти в помещение с ячейками и взять у меня деньги без моего присутствия или хотя бы предварительного уведомления. Не думала, что такой беспредел возможен, – возмущается Марина. – Я никоим образом не связана ни с выборами в стране, ни с политикой, ни с руководством банка».

Женщина добавляет, что планировала открыть бизнес в Беларуси. Но после произошедшего уже как-то не хочет. 8 июля Марине нужно вернуться домой. Она надеется, что до этого времени ситуация с деньгами прояснится. В банке ей уже ответили, что передали обращение в Департамент финансовых расследований Госконтроля, так как «оно содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции Белгазпромбанка». Клиентка планирует идти и в другие беларуские инстанции, в том числе, если понадобится, в Генпрокуратуру. А если и это не поможет – то и в международные организации.

Также Марина оставила электронное обращение на сайте президента. Там она попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».