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Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Причиной стали огромный сбой в программе и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долг планируют реструктуризировать через правительство Канады и частные инвестиционные компании. Также будут сокращены более 3 000 сотрудников.
Cirque du Soleil существует с 1984 года. В его программах не участвуют животные, а в шоу цирковое мастерство сочетается с хореографией.
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Новости Канады. Причиной стали огромный сбой в программе и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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