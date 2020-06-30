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Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса

30.06.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Причиной стали огромный сбой в программе и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса

Долг планируют реструктуризировать через правительство Канады и частные инвестиционные компании. Также будут сокращены более 3 000 сотрудников.

Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за коронавируса

Cirque du Soleil существует с 1984 года. В его программах не участвуют животные, а в шоу цирковое мастерство сочетается с хореографией.

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Новости Канады. Причиной стали огромный сбой в программе и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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