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В Минском районе бойцы наркоконтроля задержали троих потребителей марихуаны

30.06.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О подозреваемых известно, что они не судимы, а товар приобрели по старой схеме - из рук в руки. В общей сложности, у ребят изъяли 5 граммов конопли. Эта троица проходит по наркостатье за незаконное хранение дурмана. Личность сбытчика еще устанавливается.
 
 
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О подозреваемых известно, что они не судимы, а товар приобрели по старой схеме - из рук в руки. В общей сложности, у ребят изъяли 5 граммов конопли. Эта троица проходит...
 
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