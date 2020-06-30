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В Минском районе бойцы наркоконтроля задержали троих потребителей марихуаны
Источник материала: БTО подозреваемых известно, что они не судимы, а товар приобрели по старой схеме - из рук в руки. В общей сложности, у ребят изъяли 5 граммов конопли. Эта троица проходит по наркостатье за незаконное хранение дурмана. Личность сбытчика еще устанавливается.
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О подозреваемых известно, что они не судимы, а товар приобрели по старой схеме - из рук в руки. В общей сложности, у ребят изъяли 5 граммов конопли. Эта троица проходит...
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