Награды и теплые слова за труд

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в райисполкоме очередное аппаратное совещание прошло с участием заместителя председателя облисполкома Руслана Страхара. А началось оно с поздравлений и чествований.





По случаю недавнего юбилейного дня рождения первому заместителю председателя райисполкома — начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василию Муренкову Руслан Борисович вручил Почетную грамоту комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Почетными грамотами райисполкома в связи с прошедшим Днем работников прокуратуры поощрили заместителя прокурора Горецкого района Александра Исакова и старшего помощника прокурора Алексея Лапезу. Вручил награды председатель райисполкома Александр Бутарев. Александр Михайлович отметил профессионализм коллектива прокуратуры, компетентность, слаженность и примерное служение законности и справедливости на благо государства и общества.









Сразу двоим руководителям были посвящены искренние слова благодарности за многолетний добросовестный труд.

По своей инициативе ушла с должности директора ОАО «Молочные горки» Валентина Цыркунова.

В ее адрес было сказано много теплых слов.





«С Вашим именем связана история становления «Молочных горок», — сказал, обращаясь к Валентине Васильевне, Руслан Страхар. — Вся ваша трудовая биография — это развитие, улучшение качества продукции предприятия, куда пришли работать в 1993 году после технологического института. Вы прошли путь становления от специалиста до руководителя и в работе показывали достойные результаты. «Молочные горки» всегда были на виду не только в районе, но и в области. Даже в период всемирной пандемии предприятие показывает рост выручки на 30%. Средняя зарплата на предприятии за 5 месяцев составила 1136 рублей».

Руслан Борисович вручил Валентине Цыркуновой Благодарность облисполкома и пожелал здоровья, поддержки родных и близких, а также выразил надежду, что, немного отдохнув, она снова вернется на родной завод.







Немало теплых слов высказал в адрес Валентины Васильевны и глава района Александр Бутарев.

Александр Михайлович подчеркнул, что в должности директора она работает последние 6 лет, всего в районе — 27 лет. Благодаря деловым и человеческим качествам руководителя, умению находить взаимопонимание бренд «Молочных горок» стал известен не только в стране, но и за рубежом, расширилась линейка выпускаемой продукции, постоянно улучшается качество. Сами за себя говорят цифры — экспорт за шесть месяцев составляет 115%. За последние годы количество работающих увеличилось с 300 до 600 человек. «Молочные горки» по праву считаются градообразующим предприятием.

Александр Бутарев вручил Валентине Цыркуновой Почетную грамоту райисполкома и цветы.





Также Валентину Васильевну благодарили за совместную работу председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева, председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина.









Еще один руководитель, с именем которого связана целая эпоха современной истории становления и развития Горецкого края, —главный санитарный врач района Раиса Прудникова. Раиса Владимировна также ушла в отставку.





Как отметил председатель райисполкома Александр Бутарев, она родилась и выросла в Горецком районе, 40 лет работала в родных местах, 35 из которых возглавляла районный центр гигиены и эпидемиологии. Это ответственный участок работы, который требует профессионализма и самоотдачи. Отдельного внимания заслуживает проект Всемирной организации здравоохранения «Горки — здоровый город». Его реализация началась в 2014 году и уже сейчас есть результаты, которые можно считать успехом на нынешнем этапе. Опытом Горок интересуются другие регионы страны, соседние государства.

Александр Бутарев поблагодарил Раису Владимировну за многолетнюю работу и вручил Почетную грамоту райисполкома и цветы.













Много теплых слов в адрес главного санитарного врача района сказали председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева, председатель районного объединения профсоюзов Дмитрий Готовчик, начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев.





О других вопросах, обсуждаемых на аппаратном совещании, читайте в газете «Горецкий вестник».

Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаил ЛЕВЦОВ