БГУ поднялся в ТОПе-300 Шанхайского предметного рейтинга

Источник материала: ОНТ

Белорусский государственный университет входит в топ-300 вузов Шанхайского предметного рейтинга ARWU в области физики. Об этом рассказали БелТА в пресс-службе вуза.

Кстати, БГУ – единственный университет Беларуси, который представляет страну в этом рейтинге.

На протяжении предыдущих трех лет, начиная с 2017 года, БГУ входил в группу вузов 401-500 данного рейтинга, в 2020 году он заметно поднялся в этом списке и значится в значениях от 201 до 300.

Рейтинг лучших вузов по физике составляется на основе нескольких критериев: материалы, опубликованные университетами в наиболее престижных научных журналах; нормализованное цитирование статей в области физики; международное сотрудничество; продуктивность научной деятельности; наличие научных наград и премий международного уровня.

Всего специалистами было оценено более 4 тысяч университетов мира.

БГУ также занимает строчки в глобальных и предметных рейтингах 12 агентств, создавая конкуренцию ведущим университетам стран-соседок.









Фото БелТА

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