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БГУ поднялся в ТОПе-300 Шанхайского предметного рейтинга
Источник материала: ОНТ
Белорусский государственный университет входит в топ-300 вузов Шанхайского предметного рейтинга ARWU в области физики. Об этом рассказали
Кстати, БГУ – единственный университет Беларуси, который представляет страну в этом рейтинге.
На протяжении предыдущих трех лет, начиная с 2017 года, БГУ входил в группу вузов 401-500 данного рейтинга, в 2020 году он заметно поднялся в этом списке и значится в значениях от 201 до 300.
Рейтинг лучших вузов по физике составляется на основе нескольких критериев: материалы, опубликованные университетами в наиболее престижных научных журналах; нормализованное цитирование статей в области физики; международное сотрудничество; продуктивность научной деятельности; наличие научных наград и премий международного уровня.
Всего специалистами было оценено более 4 тысяч университетов мира.
БГУ также занимает строчки в глобальных и предметных рейтингах 12 агентств, создавая конкуренцию ведущим университетам стран-соседок.
Фото БелТА
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Белорусский государственный университет входит в топ-300 вузов Шанхайского предметного рейтинга ARWU в области физики. Об этом рассказали БелТА в пресс-службе вуза....
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