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«Линия Сталина» отмечает 15-летие. Как создавался и как устроен знаменитый историко-культурный комплекс

30.06.2020 21:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Линия Сталина» отмечает 15-летие. Как создавался и как устроен знаменитый историко-культурный комплекс

Знаковая дата для знакового места. Ровно 15 лет назад начал свою работу главный военно-исторический музей под открытым небом – историко-культурный комплекс Линия Сталина. За это время это место без преувеличения стало культовым и практически обязательным к посещению любым туристом, который впервые приезжает в Беларусь. Местом проведения огромного количества исторических реконструкций, причём с использованием аутентичной техники, которую восстанавливают здесь же. Только на «Линии Сталина» у нас можно проследить эволюцию вооружений со времён Великой Отечественной, а из некоторых образцов даже пострелять. 

Директор историко-культурного комплекса Александр Метла рассказывает, что до того, как всё завертелось проезжал здесь не раз, но про единую цепь укреплений узнал только, когда его пригласили поучаствовать в открытии старого дота в Заславле. В идею музея под открытым небом это оформилось только в 2005 году. К 60-летию Победы хотели сделать интересный проект. Так и появилась идея историко-культурного комплекса. Открывали с участием Президента.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Первоначально мы не знали, что мы делали. Ни плана, ни проекта не было. Восстановили окопное хозяйство, по старым траншеям заросшим землёй, откопали доты, привели в порядок вокруг этой высоты 18 огневых точек. Мы думали, что свою задачу выполнили и на этом наша миссия закончится. Не тут-то было, Глава государства сказал, вот вам территория, вот вам всё – соберите всё лучшее в Беларуси и сделайте здесь музей. Пришлось сказать «есть», раз сказали – нужно делать.

Сегодня доты – это лишь небольшая часть из всего, на что здесь можно разглядывать практически до бесконечности. Начинают как правило отсюда – с сувенирной лавки.

Но едут сюда со всех концов не только Беларуси, но и мира, конечно, не за магнитиками. Реальных экспонатов здесь намного больше, чем сувениров. Только образцов военной техники здесь около полутысячи единиц. Недавно появился бронепоезд, естественно, на ходу. А самый первый образец, он же самый старый, танк БТ-7 образца 1935 года. Перед «Линией Сталина» он терпеливо ждал своего часа в болоте. 

Говорят, что после того, как танк достали из болота, помыли и поменяли аккумулятор, машина завелась. Похожая история у многих экспонатов. Технику восстанавливают здесь же. Настоящее сердце историко-культурного комплекса – это не то, что видят туристы, а именно мастерские.

Исполнительный директор комплекса – сын Александра Михайловича Метлы, Метла Александр Александрович. Он настоящий фанат техники, а по совместительству – сценарист, продюсер и режиссёр всех без исключения исторических реконструкций. Сейчас здесь только в рабочем состоянии 26 гусеничных танков. И их становится больше на одну единица в полгода. На очереди сейчас находятся советский Т-70 «Кузнечик», немецкая самоходка «Хецлер», потом немецкая же «Пантера». А также эксклюзив – бронеавтомобиль БА-11. Таких в СССР было выпущено всего-то десяток. И ещё один создан с нуля по старым чертежам мастерами здесь на «Линии Сталина».

Залезть на танк или даже в танк. Подержать в руках ППШ и «трёхлинейку» или даже пострелять из них. Если очень хочется, то можно и из пушки. Всё это вызывает детский восторг не только у детей. Но рецепт успеха, как считают создатели комплекса, не только в этом, ведь усилиями фанатов своего дела здесь оживает история. И поэтому люди не могут пройти мимо.

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Знаковая дата для знакового места. Ровно 15 лет назад начал свою работу главный военно-исторический музей под открытым небом – историко-культурный комплекс Линия...
 
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