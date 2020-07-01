Не надавливайте на лимфатические узлы. Ошибки, которые допускают при домашнем массаже

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Хороший массаж помогает расслабиться и снять болевой дискомфорт. Но касается ли это похлопываний и постукиваний, которые вам делает кто-то из домашних? Врач-невролог Юлия Ерохова объясняет, кому точно противопоказаны такие «разминания» и почему при массаже важно не навредить.



Юлия Ероховаврач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

Какой массаж можно делать дома?

В домашних условиях мы говорим о расслабляющем массаже: для проведения лечебного, спортивного и других видов нужно специальное оборудование и владение определенными техниками. Движения при расслабляющем массаже должны быть мягкими, плавными. Руки не нужно отрывать от тела и гладить ими следует попеременно. Чаще домашний массаж делают, чтобы расслабить воротниковую зону, грудной и поясничный отделы. Во время массажа движения направляются к подмышечным впадинам, то есть местам расположения лимфатических узлов. И здесь не имеет особого значения, водить руками по или против часовой стрелки.

Дома рекомендуется использовать щадящие методы механического воздействия: поглаживание, растирание, разминание. Нужно избегать резких движений, рывков и, конечно, внимательно наблюдать за тем, чтобы не возникал острый болевой синдром.

Боль во время такого массажа — это нормально?

Легкая болезненность или дискомфорт может ощущаться при разминании напряженной мышцы, но они не должны отражаться на коже, в области тел позвонков или внутренних органов. Не стоит продолжать массаж, если болевые ощущения очень резкие или выраженные, носят стреляющий приступообразный характер.

На какие точки нельзя нажимать при массаже?

Когда массаж направлен на расслабление именно мышц, не стоит воздействовать на тела позвонков, ребра или другие костные структуры, массажировать область над ключицей, возле почек, в подмышечной впадине, затрагивать лимфатические узлы. Особенно в таких местах не приемлемы техники похлопывания, поколачивания, рубления. Не подойдут такие движения и для излишне напряженных мышц, так как активные ударные техники вызывают еще большее мышечное сокращение.



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Кому противопоказан домашний массаж?

Домашний массаж можно делать в случаях, если нет противопоказаний. Вот в каких случаях его точно не стоит делать:

Если есть заболевания, при которых массаж может распространить патологический процесс в организме — высокая температура тела, гнойные процессы любой локализации, заболевания кожи, ногтей, волосистой части головы (инфекционной природы), воспаление лимфатических узлов, доброкачественные и злокачественные опухоли. Это касается и образований щитовидной железы (кисты, узлы) или органов малого таза (миомы).

Если есть заболевания, при которых массаж может повредить ткань в области патологического процесса — болезни крови и склонность к кровотечениям, бородавки, кожные высыпания, повреждения и раздражения кожи, острые воспалительные поражения кожи, экзема, герпес, трофические язвы и другие.

Если есть заболевания, при которых массаж может истощить защитные реакции организма и привести к декомпенсации (нарушение нормального функционирования отдельного органа — прим. TUT.BY) — аневризмы аорты, сосудов, сердца, гипертонические кризы, острая ишемия миокарда.

Если вы любите домашний массаж, но не уверены, что он вам не навредит — проверьтесь у врача. Для начала достаточно обследований в рамках диспансеризации (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография). Если есть жалобы, то нужно проконсультироваться и с профильным врачом — эндокринологом, гинекологом, неврологом, ортопедом.

Если болит спина, массаж поможет?

Несмотря на то, что массаж направлен на улучшение общего состояния, в период обострения неврологических заболеваний он противопоказан и делать его — особенно самостоятельно — не стоит. Этот запрет касается, например, мигренозных приступов, радикулопатии, болезней вегетативной нервной системы, черепно-мозговых травм в остром периоде.

Можно ли, чтобы потоптались по спине?

Техники расслабления с помощью коленей или стоп дома наиболее травмоопасны, так как их делают неподготовленные люди. Очень небольшая вероятность, что такой массаж расслабит, поэтому лучше лучше использовать для плавных движений ладони, кончики пальцев.

Как массажировать голову, если она заболела?

Массаж при головной боли имеет свои особенности: легкие (и не интенсивные) круговые движения кончиками пальцев должны быть направлены по росту волос к лимфатическим узлам. Массажировать можно в затылочной, височной областях, у и под основанием черепа, между бровями, в области скуловой дуги. Также существуют техники воздействия на мочку уха (аурикулотерапия), которые иногда могут применяться для активации и тонизирования, подходить для легкого утреннего пробуждения.

Что понадобится для домашнего массажа?

Как правило, основная цель домашнего массажа — это расслабление напряженных мышц после трудового дня, пережитой стрессовой ситуации, поэтому для большего эффекта массаж можно делать после принятия ванны, используя массажные, ароматические или благовонные масла. Можно использовать тальк или детскую присыпку. Во время процедуры ороговевший эпителий будет смешиваться со всеми массажными средствами, поэтому после массажа кожу лучше промыть.

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