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МВД продает Chrysler 300C из сопровождения Лукашенко и еще несколько мощных машин

01.07.2020 07:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте РУП «Белспецконтракт» выставили на продажу автомобиль из президентского кортежа. Это машина сопровождения — «универсал» Crysler 300C 2006 года выпуска.


В описании к автомобилю сказано, что он имеет пробег 266 577 км, а износ составляет 80%. Хотя по рыночным меркам пробег для 14-летнего автомобиля совсем небольшой. С автомобиля уже демонтировали проблесковые маячки («люстру»), но зато сохранились внушительный «отбойник» спереди и спецокраска кузова.

Кстати, в 2018 году ведомство уже продавало такой же автомобиль, но с номером «2235 МН».


Все Chrysler из кортежа оснащались самым мощным в линейке мотором V8 объемом 5,7 литра. Двигатель выдает 340 л.с., а в паре с ним работает 5-диапазонный «автомат». Автомобиль оснащается полным приводом. Динамические характеристики неплохие — 6,4 секунды разгона до «сотни» и 250 км/ч максимальная скорость.


Продается списанный автомобиль за 16 100 рублей или 6700 долларов по текущему курсу. На рынке такие автомобили стоят дороже. Самый доступный, что мы нашли — это седан с аналогичным мотором. За него просят 8 тысяч долларов. А самый дорогой седан 2005 года выпуска с пробегом 240 тысяч км оценили в 16 тысяч долларов.


Кроме 340-сильного Chrysler мы нашли еще парочку интересных экземпляров. Например, Opel Vectra, которые лет десять назад активно использовала «Стрела». Машины оснащались турбомотором V6 объемом 2,8 литра и мощностью 230 л.с. С механической коробкой передач автомобиль разгонялся до «сотни» за 7,3 секунды.


Автомобиль, выставленный на продажу, был выпущен в 2006 году и за это время успел проехать 268 тысяч км. На фото машина находится в удручающем состоянии. МВД желает продать когда-то весьма быстрый Opel за 7628 рублей (3177 долларов по курсу).


Не обошлись в МВД когда-то и без «народного» Volksvagen Passat GP 2001 года выпуска, который с этого момента накатал почти 500 тысяч км. И судя по фото, эти километры были очень «стрессовыми».


Зато под капотом у этого скромного с виду седана — 2,8-литровый V6 мощностью 193 л.с. Такие машины по умолчанию оснащались фирменной системой постоянного полного привода. С МКП Passat V6 разгонялся до 100 км/ч за 7,8 секунды.


Расход топлива Volkswagen Passat с таким мотором даже по заводским данным превышает 15 литров в городском цикле. И это с механической коробкой передач. В реальности с АКП он приближается к 20 литрам. Организация планирует выручить за этот автомобиль с износом 85% 9868 рублей (примерно 4100 долларов). При этом в частных объявлениях мы нашли аналогичный автомобиль 2000 года выпуска с пробегом 400 тысяч км, который продается за 2600 долларов.

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В описании к автомобилю сказано, что он имеет пробег 266 577 км, а износ составляет 80%. Хотя по рыночным меркам пробег для 14-летнего автомобиля совсем небольшой.
 
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