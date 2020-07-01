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Вот эти столичные мероприятия 100% не состоятся в июле. Полный список

01.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на июль в Минске было запланировано не так уж и много культурных мероприятий, большинство из них все же переносятся на более поздний срок. AFISHA.TUT.BY собрала все переносы и отмены месяца в одном месте (текст будет обновляться).

Концерты


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Кинотеатры


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Работать в июле пока еще не будут все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» (кроме «Беларуси») и частная сеть «АртКинотеатр».

Остальные кинотеатры открыты для посетителей. В их числе «Беларусь», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, 3D Кино в Замке. По пятницам и в выходные кино показывают в Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen в ТЦ ARENAcity. Со 2 июля к работе вернется Falcon Club Бутик Кино. Для тех, кто опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком.

Фестивали


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все июльские фестивали, кроме «Славянского базара» в Витебске, перенесли на следующий год. «Базар» пройдет в формате open air с 16 по 20 июля, программу и билеты вы найдете тут. Среди тех, что перенесли, значатся:

Театры


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/teatr_kinoaktera

Все минские театральные площадки, кроме Купаловского театра, РТБД, Театра киноактера, Камерного драматического театра, Центрального дома офицеров и Современного художественного театра, в июле работать не будут.

К слову, в афишах перечисленных театров также периодически появляются переносы, так что перед походом в театр обязательно проверяйте, состоится ли спектакль.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Несмотря на то, что на июль в Минске было запланировано не так уж и много культурных мероприятий, большинство из них переносится на более поздний срок. TUT.BY собрал...
 
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