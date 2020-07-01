Вот эти столичные мероприятия 100% не состоятся в июле. Полный список

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на июль в Минске было запланировано не так уж и много культурных мероприятий, большинство из них все же переносятся на более поздний срок. AFISHA.TUT.BY собрала все переносы и отмены месяца в одном месте (текст будет обновляться).

Концерты



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Кинотеатры



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Работать в июле пока еще не будут все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» (кроме «Беларуси» ) и частная сеть «АртКинотеатр».

Остальные кинотеатры открыты для посетителей. В их числе «Беларусь», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall , 3D Кино в Замке . По пятницам и в выходные кино показывают в Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen в ТЦ ARENAcity . Со 2 июля к работе вернется Falcon Club Бутик Кино . Для тех, кто опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком.

Фестивали



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все июльские фестивали, кроме «Славянского базара» в Витебске, перенесли на следующий год. «Базар» пройдет в формате open air с 16 по 20 июля, программу и билеты вы найдете тут . Среди тех, что перенесли, значатся:

«Stereo weekend с Новым радио» — Ботанический сад — 18 и 19 июля (перенос на 10 и 11 июля 2021 года);

— Ботанический сад — 18 и 19 июля (перенос на 10 и 11 июля 2021 года); Viva Braslav Open Air — Браслав — 24 и 25 июля (перенос на 23 и 24 июля 2021 года);

— Браслав — 24 и 25 июля (перенос на 23 и 24 июля 2021 года); Арт-пикник FSP — Dreamland — 25 и 26 июля (перенос на 24 и 25 июля 2021 года).

Театры



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/teatr_kinoaktera

Все минские театральные площадки, кроме Купаловского театра , РТБД , Театра киноактера , Камерного драматического театра , Центрального дома офицеров и Современного художественного театра , в июле работать не будут.

К слову, в афишах перечисленных театров также периодически появляются переносы, так что перед походом в театр обязательно проверяйте, состоится ли спектакль.

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