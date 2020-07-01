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Вот эти столичные мероприятия 100% не состоятся в июле. Полный список
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что на июль в Минске было запланировано не так уж и много культурных мероприятий, большинство из них все же переносятся на более поздний срок. AFISHA.TUT.BY собрала все переносы и отмены месяца в одном месте (текст будет обновляться).
Концерты
Кинотеатры
Работать в июле пока еще не будут все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» (кроме
Остальные кинотеатры открыты для посетителей. В их числе «Беларусь»,
Фестивали
Все июльские фестивали, кроме «Славянского базара» в Витебске, перенесли на следующий год. «Базар»
Театры
Все минские театральные площадки, кроме
К слову, в афишах перечисленных театров также периодически появляются переносы, так что перед походом в театр обязательно проверяйте, состоится ли спектакль.
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Несмотря на то, что на июль в Минске было запланировано не так уж и много культурных мероприятий, большинство из них переносится на более поздний срок. TUT.BY собрал...
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